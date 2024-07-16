Angeline Jolie'nin talebi Brad Pitt'i kızdırdı

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftten Jolie, eski eşinden tüm mesajlaşmaların paylaşılmasına yönelik talepte bulundu. Pitt ise bu talep karşısında sessizliğini bozdu.

Angeline Jolie'nin talebi Brad Pitt'i kızdırdı - 1

Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

Pitt ise Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Angeline Jolie'nin talebi Brad Pitt'i kızdırdı - 2

UÇAK HADİSESİYLE İLGİLİ TALEPTE BULUNDU

Davadaki en son gelişmede Jolie'nin avukatları, Pitt'ten ikilinin 2016'daki meşhur uçak olayıyla ilgili üçüncü taraf iletişimlerini yayınlamasını talep etti. Pitt ise bu talebin reddini istedi.

Pitt'in avukatları, People tarafından elde edilen belgelere göre, Jolie'nin talebini "geniş kapsamlı ve müdahaleci" ve aynı zamanda "bir balık avlama gezisi" olarak nitelendirdi.

Angeline Jolie'nin talebi Brad Pitt'i kızdırdı - 3

Avukatları, Pitt'in zaten "eski çiftin boşanmasını hızlandıran uçuş sırasında meydana gelen her şeyi gösteren belgeleri gönüllü olarak sunmayı" teklif ettiğini belirtti.

Ancak Jolie, Pitt'in uzlaşmasını reddetti ve üçüncü taraflarla görüşmelerin paylaşılmasını talep etti.

Angeline Jolie'nin talebi Brad Pitt'i kızdırdı - 4

TALEBİ "ALAKASIZ" BULUNDU

Hukuk ekibi, Pitt'in özel jet yolculuğuyla ilgili "özel üçüncü taraf iletişimlerinin" Fransız şaraphanesi anlaşmazlığıyla alakasız olduğunu savundu.

Pitt'in avukatları, "Ancak Jolie, bu iş anlaşmazlığını çiftin boşanma davasına benzer bir duruma dönüştürmek için onları yine de istiyor" dedi.

Angeline Jolie'nin talebi Brad Pitt'i kızdırdı - 5

UÇAK HADİSESİ

Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu.

Angeline Jolie'nin talebi Brad Pitt'i kızdırdı - 6

BU ŞATODA EVLENDİLER

Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor. Pitt’in, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönettiği biliniyor.

Angeline Jolie'nin talebi Brad Pitt'i kızdırdı - 7

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Öte yandan,  Hollywood'un gözde aktörlerinde biri olan 60 yaşındaki aktör bir süredir, Ines de Ramon ile aşk yaşıyor.  People'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Formula 1 yarışlarına birlikte katılan ikili, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı. 

İddialara göre, Pitt ile 34 yaşındaki tasarımcı birlikte yaşamaya başladı. İlişkilerinin oldukça "ciddi" olduğu belirtildi. Tasarımcının "çok mutlu" olduğu ancak eski evini de ara sıra kullandığı biliniyor.

Angeline Jolie'nin talebi Brad Pitt'i kızdırdı - 8

"CİDDİ BİR İLİŞKİ"

Çifte yakın bir kaynak "Birlikte yaşamaya başladıklarından beri her şey yolunda gidiyor. Sadece vakit geçirmiyorlar, çok daha ciddi bir ilişki" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER