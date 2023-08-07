Angus Cloud'un annesi oğlunun son gününü anlattı: Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu
"Euphoria" dizisiyle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Angus Cloud, geçtiğimiz hafta evinde ölü bulunmuştu. Cloud'un annesi, oğlunun son günüyle ilgili ayrıntıları paylaştı ve onun hayatını sonlandırmaya niyeti olmadığını söyledi.
HBO yapımı "Euphoria" dizisinin genç yıldızı Angus Cloud, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunmuştu.
Babasının ölümüyle başa çıkma mücadelesi sonucu intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Angus Cloud'un annesi Lisa Cloud, oğlunun son gününü anlattı.