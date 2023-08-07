Angus Cloud'un annesi oğlunun son gününü anlattı: Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu

Lisa Cloud, sözlerine "Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu. İyi geceler diye sarıldığımızda birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi ve sabah görüşeceğimizi söyledik. Ondan sonra vücuduna ne girdiğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey başını sanat projeleri üzerinde çalıştığı masaya koyduğu, uykuya daldığı ve bir daha uyanmadığı" diye devam etti.