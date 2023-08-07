Angus Cloud'un annesi oğlunun son gününü anlattı: Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu

"Euphoria" dizisiyle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Angus Cloud, geçtiğimiz hafta evinde ölü bulunmuştu. Cloud'un annesi, oğlunun son günüyle ilgili ayrıntıları paylaştı ve onun hayatını sonlandırmaya niyeti olmadığını söyledi.

Angus Cloud'un annesi oğlunun son gününü anlattı: Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu - 1

HBO yapımı "Euphoria" dizisinin genç yıldızı Angus Cloud, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunmuştu.

Babasının ölümüyle başa çıkma mücadelesi sonucu intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Angus Cloud'un annesi Lisa Cloud, oğlunun son gününü anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Angus Cloud'un annesi oğlunun son gününü anlattı: Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu - 2

Angus Cloud'un hayatına son verme niyetinde olmadığını belirten Lisa Cloud, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Arkadaşlar, hepinizin bilmesini isterim ki aileme gösterdiğiniz sevgiye minnettarım" dedi.

Angus Cloud'un annesi oğlunun son gününü anlattı: Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu - 3

"SON GÜNÜNDE NEŞELİYDİ"

Merhum oyuncunun annesi, "Ayrıca bilmenizi isterim ki oğlum, babasının akciğer zarı kanserinden zamansız ölümü nedeniyle derin bir keder içinde olmasına rağmen son gününde neşeliydi. Odasını yeniden düzenliyor ve sevdiği evde bir süre daha kalmak niyetiyle eşyalarını yerleştiriyordu. Üniversitede okuyan kız kardeşlerinin geçimine yardımcı olmak ve annesine duygusal ve maddi olarak yardım etmek istediğinden söz ediyordu" dedi.

Angus Cloud'un annesi oğlunun son gününü anlattı: Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu - 4

Lisa Cloud, sözlerine "Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu. İyi geceler diye sarıldığımızda birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi ve sabah görüşeceğimizi söyledik. Ondan sonra vücuduna ne girdiğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey başını sanat projeleri üzerinde çalıştığı masaya koyduğu, uykuya daldığı ve bir daha uyanmadığı" diye devam etti.

Angus Cloud'un annesi oğlunun son gününü anlattı: Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu - 5

"BU DÜNYADAN AYRILMAYA NİYETLİ OLMADIĞI ÇOK AÇIK"

Cloud'un annesi, sözlerini "Kazara ve trajik bir şekilde aşırı doz aldığını öğrenebiliriz ancak bu dünyadan ayrılmaya niyetli olmadığı çok açık. Durumun böyle olmadığını bilmenizi isterim. Onun anısını onurlandırmak için lütfen rastgele iyilik yapmayı günlük yaşamınızın bir parçası haline getirin" diye noktaladı.

Angus Cloud'un annesi oğlunun son gününü anlattı: Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu - 6

Öte yandan Angus Cloud, izlenme rekorları kıran HBO yapımı "Euphoria" dizisinde "Fezco" karakteriyle ün kazanmıştı. Cloud, ayrıca "The Line", "North Hollywood" gibi filmlerde de rol almıştı.

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