Anıl Altan boşanma haberlerinin perde arkasını açıkladı: Geçen sene başladı bu
2016 yılında dünyaevine giren, üç yıl sonra da ikiz kızlarına kavuşan Pelin Akil ile Anıl Altan, bir süredir boşanma haberleriyle gündemden düşmüyor. Ünlü çiftten Anıl Altan, bu haberlerin nedenini açıkladı.
"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına almıştı.