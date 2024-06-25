Anıl Altan boşanma haberlerinin perde arkasını açıkladı: Geçen sene başladı bu

Akil ile evliliklerinin sosyal medyada bu kadar gündem olmasından rahatsızlık duyan Altan "Bir de anlamıyorum, bu haberin altına binlerce yorum geliyor. İnsanlar bunu neden bu kadar çok önemsiyor? 'Siz de ayrılırsanız tüm inancım yıkılacak' yazıyorlar. İlişkinin temelini bizim ilişkiye mi dayandırdı yani? Genel olarak bundan çok daha önemli konular var. Bu kadar gündemi meşgul etmemeli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.