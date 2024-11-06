Kızından son duruma ilişkin açıklama geldi: Ankaralı Turgut öldü mü? (Ankaralı Turgut kimdir, hastalığı ne?)

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Müzisyen, şarkıcı, oyuncu Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzikle ilgilenmesini sağladı.



Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.