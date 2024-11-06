Kızından son duruma ilişkin açıklama geldi: Ankaralı Turgut öldü mü? (Ankaralı Turgut kimdir, hastalığı ne?)
Ankaralı Turgut sağlık sorunlarıyla gündem oldu. Maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut'un entübe edildiği bildirilmiş, şarkıcının menajeri Murat Boran, durumunun kritik olduğunu ifade etmişti. Son olarak Ankaralı Turgut yaşamını yitirdiği iddia edildi. İddialar ardından kızı sessizliğini bozdu. Turgut'un kızı Eylem Boran, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak, babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.
Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı , geçtiğimiz ağustos ayında bir kez daha hastanede tedavi görmeye başladı.