Kızından son duruma ilişkin açıklama geldi: Ankaralı Turgut öldü mü? (Ankaralı Turgut kimdir, hastalığı ne?)

Ankaralı Turgut sağlık sorunlarıyla gündem oldu. Maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut'un entübe edildiği bildirilmiş, şarkıcının menajeri Murat Boran, durumunun kritik olduğunu ifade etmişti. Son olarak Ankaralı Turgut yaşamını yitirdiği iddia edildi. İddialar ardından kızı sessizliğini bozdu. Turgut'un kızı Eylem Boran, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak, babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

Kızından son duruma ilişkin açıklama geldi: Ankaralı Turgut öldü mü? (Ankaralı Turgut kimdir, hastalığı ne?) - 1

Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı , geçtiğimiz ağustos ayında bir kez daha hastanede tedavi görmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Kızından son duruma ilişkin açıklama geldi: Ankaralı Turgut öldü mü? (Ankaralı Turgut kimdir, hastalığı ne?) - 2

Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut'un entübe edildiği bildirildi.

Kızından son duruma ilişkin açıklama geldi: Ankaralı Turgut öldü mü? (Ankaralı Turgut kimdir, hastalığı ne?) - 3

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Müzisyen, şarkıcı, oyuncu Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzikle ilgilenmesini sağladı.

Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.

Kızından son duruma ilişkin açıklama geldi: Ankaralı Turgut öldü mü? (Ankaralı Turgut kimdir, hastalığı ne?) - 4

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Kızından son duruma ilişkin açıklama geldi: Ankaralı Turgut öldü mü? (Ankaralı Turgut kimdir, hastalığı ne?) - 5

1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.

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