Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmuyor: Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın

15 Aralık 2024'te aramızdan ayrılan Ankaralı Turgut'un çocukları arasında mezar taşı krizinde sular durulmuyor. Kardeşlerinin yazdırdığı "Canım babamız" yazısını sildiren Eylem Boran, "Prim için kullandığın yazıyı kapattım" ifadelerini kullandı.

Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmuyor: Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın - 1

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş (61), akciğer kanseri nedeniyle Aralık ayında hayatını kaybetmişti. 5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile görüşen ünlü türkücü, vefatından kısa süre önce diğerlerini evlatlıktan reddetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmuyor: Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın - 2

"BUNLAR ÇETE OLMUŞ"

Ankaralı Turgut; çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti.

Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmuyor: Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın - 3

Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan Ankaralı Turgut'un çocukları, ünlü ismin vefatından sonra birbirine girdi.

Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmuyor: Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın - 4

KARDEŞLER ARASINDA MEZAR TAŞI KRİZİ

Eylem Boran babasının mezar taşına "Canım babam" yazdırdı. Diğer kardeşleri bu duruma itiraz etti.

Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmuyor: Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın - 5

"ONUN 5 EVLADI VAR"

Mezarlığa gidip yazıyı "Canım babamız" olarak değiştiren Özlem Sülü ise "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" ifadelerini kullandı.

Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmuyor: Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın - 6

"BABAMI KANSER YIKMADI"

Kardeşlerini suçlayan Eylem Boran, "Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez" dedi.

Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmuyor: Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın - 7

"PRİM İÇİN KULLANDIĞINIZ YAZIYI KAPATTIM"

Tüm bu yaşananların ardından Eylem Boran, kardeşinin yazdırdığı "Canım babamız" yazısını sildirdi.

Ankaralı Turgut'un mezarının son halini paylaşan Boran, "Prim için kullandığın yazıyı kapattım. Sıradaki primin ne olacak acaba çok merak ediyorum. Tiyatrocular sizi. Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın, lütfen" diyerek kardeşine yüklendi.

Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmuyor: Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın - 8

"ÖLENE SAYGI DİYE BİR ŞEY VAR"

Öte yandan Ankaralı Turgut'u vefatından kısa süre önce ziyarete giden Gülben Ergen ise ünlü türkücünün çocuklarına tepki göstermiş ve ""Birisi diyor ki 'babam' yaz, diğeri diğer ki 'babamız' yaz. Bunu çeken kamera neden çekiyor? Ölene saygı diye bir şey var" demişti.

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