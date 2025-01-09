Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmuyor: Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın
15 Aralık 2024'te aramızdan ayrılan Ankaralı Turgut'un çocukları arasında mezar taşı krizinde sular durulmuyor. Kardeşlerinin yazdırdığı "Canım babamız" yazısını sildiren Eylem Boran, "Prim için kullandığın yazıyı kapattım" ifadelerini kullandı.
Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş (61), akciğer kanseri nedeniyle Aralık ayında hayatını kaybetmişti. 5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile görüşen ünlü türkücü, vefatından kısa süre önce diğerlerini evlatlıktan reddetmişti.