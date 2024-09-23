Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü: Sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem… Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum… Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum."