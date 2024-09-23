Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü: Sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Akın Akınözü, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı.

Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü: Sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü - 1

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, temmuz ayındahayatını kaybetti. 

Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü, duygularını "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun" sözleriyle dile getirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü: Sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü - 2

Özlem Akınözü, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü Vadistanbul Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından eni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Annesinin vefatıyla sarsılan Akınözü, 34'üncü yaş gününde duygusal bir mesaj paylaştı.

Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü: Sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü - 3

Oyuncu annesiyle karesini paylaşarak "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde, daha da iyi anlıyorum…" dedi.

Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü: Sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü - 4

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem… Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum… Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum."

Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü: Sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü - 5

Oyuncu, annesinin fotoğrafına bakarak üflediği doğum günü pastasını da paylaştı.

Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü: Sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü - 6

Annesini toprağa veren Akın Akınözü, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yapmıştı.

Ünlü oyuncu, paylaşımında “Biricik annem Özlem Akınözü’nü sonsuzluğa uğurlarken,bizleri yalnız bırakmayarak gerek yakından, gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimiz gösterdi ki; annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış… Annemin gözünü arkada bırakmadığınız ve onun huzurla uyumasını sağladığınız için hepinize çok teşekkürler.. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü: Sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü - 7

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

Özlem Akınözü, "Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Avlu', 'Payitaht Abdülhamit' ve 'Deliha 2" gibi dizi ve filmlerde rol almıştı. 

Ankara doğumlu olan Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Akınözü, kariyeri boyunca TRT'de spikerlik yapmanın yanı sıra çeşitli dizilerde ve filmlerde rol aldı. Milli Eğitim Bakanlığı için eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini de üstlendi.

DAHA FAZLA GÖSTER