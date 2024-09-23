Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü: Sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Akın Akınözü, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı.
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, temmuz ayındahayatını kaybetti.
Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü, duygularını "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun" sözleriyle dile getirmişti.