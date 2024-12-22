Anne acısıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül: Güneşimi kaybettim

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bezencir, 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, duygularını "Annem, benim her şeyimdi" sözleriyle dile getirdi.

Anne acısıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül: Güneşimi kaybettim - 1

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir, 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Anne acısıyla sarsılan Kırmızıgül, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Anne acısıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül: Güneşimi kaybettim - 2

Annesinin bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi yarın (Cumartesi), Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Anne acısıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül: Güneşimi kaybettim - 3

Annesini Diyarbakır'da toprağa veren Mahsun Kırmızıgül, duygusal açıklamalarda bulundu.

Anne acısıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül: Güneşimi kaybettim - 4

Habertürk'ün haberine göre; Kırmızıgül, "Ben güneşimi kaybettim. Annem, benim her şeyimdi, nur içinde yatsın. Bu büyük acıyı yaşayan herkese Allah, sabır versin. Hayatımdaki bu zor döneme rağmen sanatımı icra etmeye devam edeceğim" sözleriyle duygularını ifade etti.

Anne acısıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül: Güneşimi kaybettim - 5

"DESTEĞİNİZ EN BÜYÜK TESELLİ OLDU"

Öte yandan Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz hafta da sosyal medya hesabından çocukluk yıllarında annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, bu zor günlerinde yanında olanlara teşekkür etmişti.

Anne acısıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül: Güneşimi kaybettim - 6

Ünlü isim, paylaşımında "Annemin vefatı dolayısıyla bu zor günlerimde yanımda olan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen herkese yürekten minnettarım. Cumhurbaşkanımız'dan ana muhalefet liderlerine, bakanlarımız ve milletvekillerimizden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sanat ve iş dünyasındaki kıymetli dostlarımdan Diyarbakır ve Bingöl’deki hemşehrilerime kadar herkesin varlığı bize güç verdi. Acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj gönderen, çiçek yollayan, cenazemize ve mezarlığımıza kadar gelerek yanımızda olan, taziyelerimize katılan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve sevenlerime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca basın mensuplarına, medya sektöründe emek verenlere, müzik ve sinema dünyasındaki dostlarıma bu süreçte gösterdikleri duyarlılık ve destek için çok teşekkür ediyorum. Acımızı paylaşan, bizleri yalnız bırakmayan her birinize sonsuz şükranlarımı sunarım. Sizin desteğiniz, bu zor günlerde benim için en büyük teselli oldu. Teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Anne acısıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül: Güneşimi kaybettim - 7

"EN BÜYÜK GÖNÜL SIZIM"

Mahsun Kırmızıgül, aylar önce de annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor. Annem beni tanımıyor. Allah herkese yardımcı olsun. Çağın en büyük hastalığı... Sağlığında yanında bulunduğumuz anne-babalarımızın zor zamanlarında yanında olmak durmak gerekiyor."

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