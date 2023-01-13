Anne olmak için gün sayan Ireland Baldwin: İçeride kimse var mı?

BEBEĞİN CİNSİYETİ KIZ

Ireland Baldwin bir yandan bu esprili paylaşımı yaparken bir yandan da bebeğinden her bahsedişinde aslında ona İngilizce ‘she’ olarak hitap ederek aslında cinsiyetini de belirtmiş oldu.

Ireland’ın annesi Kim Basinger da bebek müjdesinden sonra yaptığı Instagram paylaşımında bebeğin kız olduğunu ağzından kaçırmıştı.