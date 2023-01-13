Anne olmak için gün sayan Ireland Baldwin: İçeride kimse var mı?

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin, geçtiğimiz günlerde bebek beklediğini müjdelemişti.
Bir süredir Andre Allen Anjos olarak da bilinen müzisyen RAC ile aşk yaşayan Baldwin, bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaşmıştı.
Hamileliğinden dolayı büyüyen karnını takipçileriyle paylaşmak isteyen Baldwin, henüz var olmayan göbeğinden esprili bir şekilde bahsetti.
İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Ireland Baldwin, çektiği videoda aynaya yaklaştı ve yana dönüp karnına vurdu. “Merhaba? diye sordu ve daha sonra "İçeride kimse var mı?" ifadelerini kullandı.
Ireland Baldwin bir yandan bu esprili paylaşımı yaparken bir yandan da bebeğinden her bahsedişinde aslında ona İngilizce ‘she’ olarak hitap ederek aslında cinsiyetini de belirtmiş oldu.
Ireland’ın annesi Kim Basinger da bebek müjdesinden sonra yaptığı Instagram paylaşımında bebeğin kız olduğunu ağzından kaçırmıştı.
Model, minik bir sandviçe benzettiği bebeğinin neden karnını hâlâ belirginleştirmediği konusuna da esprili bir yorumda bulundu. Ireland Baldwin, "Bir kişi daha benden hamile karnımın resmini göndermemi isterse, aklımı kaçıracağım. Çünkü benim yok" ifadelerini kullandı.
Ireland Baldwin, ayrıca bu durumu çok uzun boylu olmasına bağladı. “Çocuğum orada çok derin bir yuvada ve ben çok uzunum. Karnımda onun için çok yer var ve sanırım o da içeride bir yerde saklanıyor” dedi.
Öte yandan Alec Baldwin, 22 Eylül 2021'de de yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin ile 'Ilaria Catalina Irena' adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Ünlü oyuncu böylelikle 8'inci kez baba olma sevincini yaşamıştı.