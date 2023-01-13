Anne olmak için gün sayan Ireland Baldwin: İçeride kimse var mı?

Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ireland Baldwin, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğinden dolayı büyüyen karnını takipçileriyle paylaşmak isteyen Baldwin, henüz var olmayan göbeğinden bahsetti.

Anne olmak için gün sayan Ireland Baldwin: İçeride kimse var mı? - 1

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin, geçtiğimiz günlerde bebek beklediğini müjdelemişti.

Anne olmak için gün sayan Ireland Baldwin: İçeride kimse var mı? - 2

Bir süredir Andre Allen Anjos olarak da bilinen müzisyen RAC ile aşk yaşayan Baldwin, bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaşmıştı.

Anne olmak için gün sayan Ireland Baldwin: İçeride kimse var mı? - 3

Hamileliğinden dolayı büyüyen karnını takipçileriyle paylaşmak isteyen Baldwin, henüz var olmayan göbeğinden esprili bir şekilde bahsetti.

Anne olmak için gün sayan Ireland Baldwin: İçeride kimse var mı? - 4

"MERHABA?"

İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Ireland Baldwin, çektiği videoda aynaya yaklaştı ve yana dönüp karnına vurdu. “Merhaba? diye sordu ve daha sonra "İçeride kimse var mı?" ifadelerini kullandı.

Anne olmak için gün sayan Ireland Baldwin: İçeride kimse var mı? - 5

BEBEĞİN CİNSİYETİ KIZ

Ireland Baldwin bir yandan bu esprili paylaşımı yaparken bir yandan da bebeğinden her bahsedişinde aslında ona İngilizce ‘she’ olarak hitap ederek aslında cinsiyetini de belirtmiş oldu.

Ireland’ın annesi Kim Basinger da bebek müjdesinden sonra yaptığı Instagram paylaşımında bebeğin kız olduğunu ağzından kaçırmıştı.

Anne olmak için gün sayan Ireland Baldwin: İçeride kimse var mı? - 6

Model, minik bir sandviçe benzettiği bebeğinin neden karnını hâlâ belirginleştirmediği konusuna da esprili bir yorumda bulundu. Ireland Baldwin, "Bir kişi daha benden hamile karnımın resmini göndermemi isterse, aklımı kaçıracağım. Çünkü benim yok" ifadelerini kullandı.

Anne olmak için gün sayan Ireland Baldwin: İçeride kimse var mı? - 7

Ireland Baldwin, ayrıca bu durumu çok uzun boylu olmasına bağladı. “Çocuğum orada çok derin bir yuvada ve ben çok uzunum. Karnımda onun için çok yer var ve sanırım o da içeride bir yerde saklanıyor” dedi.

Anne olmak için gün sayan Ireland Baldwin: İçeride kimse var mı? - 8

DÖRT AY ÖNCE 8'İNCİ KEZ BABA OLMUŞTU

Öte yandan Alec Baldwin, 22 Eylül 2021'de de yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin ile 'Ilaria Catalina Irena' adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Ünlü oyuncu böylelikle 8'inci kez baba olma sevincini yaşamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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