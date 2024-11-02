Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan
Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenen ünlü oyuncu Pınar Deniz anne olmak için gün sayıyor. Erkek çocuk sahibi olacağını açıklayan yıldız, dünyaevine girdiği Milano'dan yeni kareler paylaştı.
Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.
Hamilelik iddiaları hakkında sessizliğini koruyan yıldız, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüdü. Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu.