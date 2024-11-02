Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan

"KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR"

Öte yandan Pınar Deniz, hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğu için konuşabilirim. Evet erkek çocuğumuz geliyor. İsmi henüz belli olmadı" dedi.

Deniz, "Bende aşerme olmadı. Zor ilk üç ay geçirdim, biraz bulantılı. Sevgili annelere hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence" ifadelerini kullandı.