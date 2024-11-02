Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan

Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenen ünlü oyuncu Pınar Deniz anne olmak için gün sayıyor. Erkek çocuk sahibi olacağını açıklayan yıldız, dünyaevine girdiği Milano'dan yeni kareler paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan - 1

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.

Hamilelik iddiaları hakkında sessizliğini koruyan yıldız, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüdü. Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan - 2

CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Vize problemi nedeniyle Roma'daki nikaha Deniz'in anne ve babası katılamamıştı. Ünlü çift, aile arasında nikah yemeği düzenledi. Ünlü çift yemek sırasında çekilen fotoğrafla bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı.

Kaan Yıldırım mavi kalple "erkek" bebek beklediklerini açıkladı.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan - 3

İLK KARNI BURNUNDA POZUNU PAYLAŞTI

Oğullarını kucaklarına almak için gün sayan çiftin heyecanlı bekleyişi sürerken Pınar Deniz'den ilk kez hamilelik paylaşımı geldi.

Oyuncu, "Nereden nereye" diyerek karnı burnunda pozunu paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan - 4

Oyuncu, Milano'dan birçok kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan - 5

Milano'da evlenen çiftin karelerine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan - 6

Deniz paylaşımlarına "Bir süre önce Milano'dan" notunu düştü.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan - 7

"KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR"

Öte yandan Pınar Deniz, hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğu için konuşabilirim. Evet erkek çocuğumuz geliyor. İsmi henüz belli olmadı" dedi.

Deniz, "Bende aşerme olmadı. Zor ilk üç ay geçirdim, biraz bulantılı. Sevgili annelere hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence" ifadelerini kullandı.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan - 8

Oyuncu çift, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. 

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan - 9

Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz ceketli bir takım giymeyi tercih etti.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz paylaştı: Bir süre önce Milano'dan - 10

Ünlü çift, nikahtan yeni kareleri "17.09.2024" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

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