Anne olmak için gün sayıyor: Dilan Telkök'ten karnı burnunda yeni kareler
"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal ile 2019 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Dilan Telkök, şimdilerde bebek heyecanı yapıyor. Doğum için gün sayan ünlü isim, karnı burnunda objektif karşısına geçti.
Oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde evlenen çift, pandemi döneminde nikah masasına oturduğu için 2021'de düğün yapmıştı.