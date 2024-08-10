Anne olmak için gün sayıyor: Dilan Telkök'ten karnı burnunda yeni kareler

"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal ile 2019 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Dilan Telkök, şimdilerde bebek heyecanı yapıyor. Doğum için gün sayan ünlü isim, karnı burnunda objektif karşısına geçti.

Anne olmak için gün sayıyor: Dilan Telkök'ten karnı burnunda yeni kareler - 1

Oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde evlenen çift, pandemi döneminde nikah masasına oturduğu için 2021'de düğün yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Anne olmak için gün sayıyor: Dilan Telkök'ten karnı burnunda yeni kareler - 2

Mutlu beraberlikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

Anne olmak için gün sayıyor: Dilan Telkök'ten karnı burnunda yeni kareler - 3

Erkek bebek bekleyen Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün heyecanı günden güne büyüyor.

Anne olmak için gün sayıyor: Dilan Telkök'ten karnı burnunda yeni kareler - 4

Şimdilerde doğum için gün sayan çiftten Dilan Telkök, karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Anne olmak için gün sayıyor: Dilan Telkök'ten karnı burnunda yeni kareler - 5

Büyüyen karnı dikkat çeken ünlü isim, eşiyle verdiği pozları da paylaştı.

Anne olmak için gün sayıyor: Dilan Telkök'ten karnı burnunda yeni kareler - 6

"AİLE HER ŞEYDİR"

Öte yandan Berkay Hardal da birkaç hafta önce eşiyle bu pozunu "Aile her şeydir" notuyla paylaşmıştı.

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