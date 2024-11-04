Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı sonrası zor günler geçiren Anjelik Calvin: Dayanamıyorum artık

"ANNEMİ CANIMDAN ÇOK SEVİYORUM"

Anjelik Calvin, sahnedeki konuşmasında "Tabutu başında ne denir ki... Şov yapmaya gerek yok, Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren bir kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu... Onun için buradayız. Teşekkür ediyorum, konuşamıyorum affedin beni. Onu kendi canımdan çok seviyorum. Onu çok seviyorum, yüreğim dağlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.