Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı sonrası zor günler geçiren Anjelik Calvin: Dayanamıyorum artık

1 Eylül'de ABD'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesini kaybettikten sonra toparlanamadı. Zor günler geçiren Calvin, son paylaşımında "Anneme kavuşmak istiyorum rabbim" ifadelerini kullandı.

Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı sonrası zor günler geçiren Anjelik Calvin: Dayanamıyorum artık - 1

Uzun yılladır ABD’de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti.

69 yaşında vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi ABD'den Türkiye'ye getirilmişti. 

N-LIFE HABERLERİ

Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı sonrası zor günler geçiren Anjelik Calvin: Dayanamıyorum artık - 2

Usta oyuncu Ahu Tuğba için Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlenmişti.

Törende annesinin vefatından sonraki sürecin kabus gibi geçtiğini söyleyen Anjelik Calvin "Hiçbir evlat annesini öyle görmek istemez. Allah düşmanımın başına vermesin" demişti.

Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı sonrası zor günler geçiren Anjelik Calvin: Dayanamıyorum artık - 3

"ANNEMİ CANIMDAN ÇOK SEVİYORUM"

Anjelik Calvin, sahnedeki konuşmasında "Tabutu başında ne denir ki... Şov yapmaya gerek yok, Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren bir kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu... Onun için buradayız. Teşekkür ediyorum, konuşamıyorum affedin beni. Onu kendi canımdan çok seviyorum. Onu çok seviyorum, yüreğim dağlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı sonrası zor günler geçiren Anjelik Calvin: Dayanamıyorum artık - 4

Ahu Tuğba'nın cenazesi, törenin ardından Teşvikiye Cami'ne getirilmişti. 

Annesinin tabutuna sarılan Anjelik Calvin, "Sana nasıl veda edeceğim" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı sonrası zor günler geçiren Anjelik Calvin: Dayanamıyorum artık - 5

Annesinin ölümüyle yıkılan Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı sonrası zor günler geçiren Anjelik Calvin: Dayanamıyorum artık - 6

"ANNEME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

"İyi değilim ben, hiç iyi olmadım" diyen Anjelik Calvin, "Anne çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap, keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor, Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlısı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum rabbim" ifadelerini kullandı.

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