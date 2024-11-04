Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı sonrası zor günler geçiren Anjelik Calvin: Dayanamıyorum artık
1 Eylül'de ABD'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesini kaybettikten sonra toparlanamadı. Zor günler geçiren Calvin, son paylaşımında "Anneme kavuşmak istiyorum rabbim" ifadelerini kullandı.
Uzun yılladır ABD’de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti.
69 yaşında vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi ABD'den Türkiye'ye getirilmişti.