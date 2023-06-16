Annesi de Taha Duymaz'ın yolundan gidiyor

"Videolarımın çekilmesini ben istemedim" diyen Meryem Duymaz, "Taha’nın arkadaşı çekip sosyal medyaya koydu. Sonra bir kere başladım yemek yapmaya, baktım rahatlıyorum, devam ettim. Herkes sipariş veriyor. Paketleyip kargo ile gönderiyorum. Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hepsi Taha’dan hatıra bana. Taha’sız öksüz kaldı mutfak. Böyle çok zoruma gidiyor” diye konuştu.