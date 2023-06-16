Annesi de Taha Duymaz'ın yolundan gidiyor
Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden fenomen genç aşçı Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, oğlunun hatırasını yaşatmak için mutfağa girdi.
6 Şubat'ta Antakya’da halasının evinde kardeşleri Melek ve Umut’la birlikte olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
Çektiği yemek videolarıyla tanınan 19 yaşındaki Taha Duymaz'ın acılı annesi Meryem Duymaz, oğlunun hatırasını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar verdi.