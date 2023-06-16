Annesi de Taha Duymaz'ın yolundan gidiyor

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden fenomen genç aşçı Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, oğlunun hatırasını yaşatmak için mutfağa girdi.

Annesi de Taha Duymaz'ın yolundan gidiyor - 1

6 Şubat'ta Antakya’da halasının evinde kardeşleri Melek ve Umut’la birlikte olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Çektiği yemek videolarıyla tanınan 19 yaşındaki Taha Duymaz'ın acılı annesi Meryem Duymaz, oğlunun hatırasını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Annesi de Taha Duymaz'ın yolundan gidiyor - 2

Meryem Duymaz’ı haberi olmadan Taha Duymaz’ın bir arkadaşı videoya çekerek sosyal medyaya yükledi. Bu videonun çok beğeni almasının ardından anne Duymaz, kendi adına da bir hesap açılmasını istedi.

Annesi de Taha Duymaz'ın yolundan gidiyor - 3

Depremde üç çocuğunu toprağa veren acılı anne, tandır başındaki ve mutfaktaki yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Annesi de Taha Duymaz'ın yolundan gidiyor - 4

"TAHA'NIN HATIRASINI YAŞATTIKÇA RAHATLIYORUM"

Meryem Duymaz, “Üzülüyordum ama emek yaptıkça rahatlıyorum. Taha’nın hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum. Ekmek yapıyorum, dağlara kekik toplamaya çıkıyorum. Çok sevindiler, herkes beni arayıp soruyor. Taha’nın hayranları memnun kaldı" dedi.

Annesi de Taha Duymaz'ın yolundan gidiyor - 5

"Videolarımın çekilmesini ben istemedim" diyen Meryem Duymaz, "Taha’nın arkadaşı çekip sosyal medyaya koydu. Sonra bir kere başladım yemek yapmaya, baktım rahatlıyorum, devam ettim. Herkes sipariş veriyor. Paketleyip kargo ile gönderiyorum. Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hepsi Taha’dan hatıra bana. Taha’sız öksüz kaldı mutfak. Böyle çok zoruma gidiyor” diye konuştu.

Annesi de Taha Duymaz'ın yolundan gidiyor - 6

YEMEK VİDEOLARIYLA ÜNLÜ OLDU

1 Eylül 2003’te, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde dünyaya gelen Taha Duymaz, maddi imkansızlıklardan ötürü dördüncü sınıfta okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Taha, “en büyük tutkum” dediği yemek yaparken çektiği videolarla tanınıyordu.

Elindeki imkanlarla yaptığı yemekleri Instagram hesabından paylaşan Taha, kısa sürede binlerce kişi tarafından sevilerek takip edilen hesaplardan biri olmuştu.

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