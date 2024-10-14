Annesini kaybeden Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem… Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum… Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum."

Oyuncu, annesinin fotoğrafına bakarak üflediği doğum günü pastasını da paylaştı.