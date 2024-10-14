Annesini kaybeden Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetti. Akın Akınözü, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.
"İLK GERÇEK AŞKIMI KAYBETTİM"
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, temmuz ayında hayatını kaybetti.
Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü, duygularını "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun" sözleriyle dile getirmişti.