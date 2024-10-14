Annesini kaybeden Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetti. Akın Akınözü, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

Annesini kaybeden Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim - 1

"İLK GERÇEK AŞKIMI KAYBETTİM"

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, temmuz ayında hayatını kaybetti.

Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü, duygularını "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun" sözleriyle dile getirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Annesini kaybeden Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim - 2

Özlem Akınözü, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü Vadistanbul Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Annesinin vefatıyla sarsılan Akınözü, annesinin doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı.

Annesini kaybeden Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim - 3

Akınözü annesinin tablosunu paylaştığı kareye  "İyi ki doğmuşsun meleğim" notunu düştü.

Annesini kaybeden Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim - 4

Öte yandan oyuncu, 34'üncü yaş gününde duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

Annesini kaybeden Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim - 5

Oyuncu annesiyle karesini paylaşarak "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde, daha da iyi anlıyorum…" dedi.

Annesini kaybeden Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim - 6

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem… Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum… Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum."

Oyuncu, annesinin fotoğrafına bakarak üflediği doğum günü pastasını da paylaştı.

Annesini kaybeden Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim - 7

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

Özlem Akınözü, "Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Avlu', 'Payitaht Abdülhamit' ve 'Deliha 2" gibi dizi ve filmlerde rol almıştı. 

Ankara doğumlu olan Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Akınözü, kariyeri boyunca TRT'de spikerlik yapmanın yanı sıra çeşitli dizilerde ve filmlerde rol aldı. Milli Eğitim Bakanlığı için eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini de üstlendi.

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