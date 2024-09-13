Annesinin vefatıyla yıkılmıştı: Nicole Kidman'dan teşekkür paylaşımı

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yıllar önce çekilmiş birkaç fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "Kız kardeşim ve ben ailemizle birlikte bu hafta hissettiğimiz sevgi ve nezaket için teşekkür etmek istiyoruz. Annemizi seven ve takdir edenlerden aldığımız her mesaj bizim için ifade edebileceğimizden daha fazla anlam ifade ediyor. Birbirimizle ilgilendiğimiz gibi mahremiyetimize saygı gösterdiğiniz için tüm ailemizden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.