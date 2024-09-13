Annesinin vefatıyla yıkılmıştı: Nicole Kidman'dan teşekkür paylaşımı

"Babygirl" filmindeki performansıyla 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Nicole Kidman, annesinin vefatıyla apar topar Venedik'ten ayrılmıştı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Annesinin vefatıyla yıkılmıştı: Nicole Kidman'dan teşekkür paylaşımı - 1

Hollywood'un ünlü isimlerinden Nicole Kidman, "Babygirl" filmindeki performansıyla 81.  Uluslararası Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Annesinin vefatıyla yıkılmıştı: Nicole Kidman'dan teşekkür paylaşımı - 2

Ancak ünlü oyuncu, annesinin vefat haberini alınca ödülünü alamadan İtalya'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Annesinin vefatıyla yıkılmıştı: Nicole Kidman'dan teşekkür paylaşımı - 3

Memleketi Avustralya’ya giden ünlü oyuncu, annesi Janelle Ann Kidman'ın ölümüyle adeta yıkıldı.

Annesinin vefatıyla yıkılmıştı: Nicole Kidman'dan teşekkür paylaşımı - 4

Anne acısıyla sarsılan Nicole Kidman, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.

Annesinin vefatıyla yıkılmıştı: Nicole Kidman'dan teşekkür paylaşımı - 5

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yıllar önce çekilmiş birkaç fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "Kız kardeşim ve ben ailemizle birlikte bu hafta hissettiğimiz sevgi ve nezaket için teşekkür etmek istiyoruz. Annemizi seven ve takdir edenlerden aldığımız her mesaj bizim için ifade edebileceğimizden daha fazla anlam ifade ediyor. Birbirimizle ilgilendiğimiz gibi mahremiyetimize saygı gösterdiğiniz için tüm ailemizden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Annesinin vefatıyla yıkılmıştı: Nicole Kidman'dan teşekkür paylaşımı - 6

Öte yandan 81. Venedik Film Festivali'nde Kidman yerine ödülünü alan yönetmen Halina Reijn, oyuncunun kendisine yolladığı konuşmayı okumuştu.

Annesinin vefatıyla yıkılmıştı: Nicole Kidman'dan teşekkür paylaşımı - 7

"BU ÖDÜL ANNEM İÇİN"

Kidman, teşekkür konuşmasında “Güzel ve cesur annemi kaybetti. Şoktayım ve ailemin yanına gitmem gerekiyor. Ama bu ödül onun için. Bu ödül annem için” ifadelerini kullanmıştı.

Annesinin vefatıyla yıkılmıştı: Nicole Kidman'dan teşekkür paylaşımı - 8

Ünlü isim, sözlerine "Annem beni şekillendiren kişidir, bana rehberlik edendir. Halina aracılığıyla hepinize onun adını söyleyebildiğim için fazlasıyla minnettarım. Yaşam ve sanatın bu şekilde çarpışması yürek parçalayıcı. Kalbim çok kırık" diye devam etmişti.

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