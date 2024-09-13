Annesinin vefatıyla yıkılmıştı: Nicole Kidman'dan teşekkür paylaşımı
"Babygirl" filmindeki performansıyla 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Nicole Kidman, annesinin vefatıyla apar topar Venedik'ten ayrılmıştı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Hollywood'un ünlü isimlerinden Nicole Kidman, "Babygirl" filmindeki performansıyla 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.