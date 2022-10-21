Another Love şarkısıyla tanınan Tom Odell'in Türkiye'den çöp konteyneri paylaşması gündem oldu

Sosyal medya videolarında sık sık kullanılan "Another Love" şarkısının adının Türkiye'de bir çöp konteynerine yazılması ve dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell'in bu fotoğrafı hesabında paylaşması sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Another Love şarkısıyla tanınan Tom Odell'in Türkiye'den çöp konteyneri paylaşması gündem oldu - 1

9 SENE SONRA YÜKSELİŞTE

2013 yılında yayınlanan “Another Love” şarkısı şu sıralar altın çağını yaşıyor. İngiliz şarkıcı Tom Odell’in popüler şarkısı, TikTok ve Intagram Reels videolarındaki kullanımıyla 9 sene sonra müzik listelerine geri dönmeyi başardı.  

Another Love şarkısıyla tanınan Tom Odell'in Türkiye'den çöp konteyneri paylaşması gündem oldu - 2

Son dönemde viral olan şarkıyla ilgili hesabında paylaşım yapan dünyaca ünlü şarkıcı "Another Love" yazılı bir çöp konteyneri paylaştı. 

Another Love şarkısıyla tanınan Tom Odell'in Türkiye'den çöp konteyneri paylaşması gündem oldu - 3

YORUM YAĞDI

Odell'in hayranlarının dikkatini çeken detay ise çöp konteynerinin üzerinde Ümraniye Belediyesi yazması.

Şarkıcının Türkiye'deki bir çöp konteynerini paylaştığını fark eden Türk takipçileri, paylaşımının altına binlerce yorum yazdı.

Another Love şarkısıyla tanınan Tom Odell'in Türkiye'den çöp konteyneri paylaşması gündem oldu - 4

İSTANBUL'DA KONSER VERDİ

BRIT ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı, 1 Temmuz tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

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