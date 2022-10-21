Another Love şarkısıyla tanınan Tom Odell'in Türkiye'den çöp konteyneri paylaşması gündem oldu

2013 yılında yayınlanan “Another Love” şarkısı şu sıralar altın çağını yaşıyor. İngiliz şarkıcı Tom Odell’in popüler şarkısı, TikTok ve Intagram Reels videolarındaki kullanımıyla 9 sene sonra müzik listelerine geri dönmeyi başardı.
Son dönemde viral olan şarkıyla ilgili hesabında paylaşım yapan dünyaca ünlü şarkıcı "Another Love" yazılı bir çöp konteyneri paylaştı.
Odell'in hayranlarının dikkatini çeken detay ise çöp konteynerinin üzerinde Ümraniye Belediyesi yazması.
Şarkıcının Türkiye'deki bir çöp konteynerini paylaştığını fark eden Türk takipçileri, paylaşımının altına binlerce yorum yazdı.
BRIT ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı, 1 Temmuz tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser vermişti.