Anthony Hopkins Loewe için modellik yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 11.05.2022 - 10:16
Lüks moda devi Loewe, sınırları zorlamayı seviyor. İspanyol markasının yaratıcı direktörü Jonathan Anderson, Sonbahar-Kış 2022 koleksiyonunda balon elbiseler, araba şeklinde üstler gibi beklenmedik parçalara yer vererek şaşırttı. Şimdi de aynı koleksiyonun son kampanyasına seçtiği isimle moda dünyasında el yükseltti.
Loewe’nin reklam kampanyasının yüzü, ünlü Oscar’lı oyuncu Anthony Hopkins oldu.
Kuzuların Sessizliği ve Hannibal gibi kült filmlerin yıldızı olarak hafızalara kazınan, iki Oscar ödüllü 84 yaşındaki oyuncu, moda endüstrisinin en gözde markalarından biri için poz verdi.
Dünyaca ünlü Galli aktörün baştan aşağı 2022 ‘Pre-Fall’ Loewe koleksiyonundan kombiniyle verdiği pozu, Jonathan Anderson sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Hopkins, parmağıyla çivili Anagram çantayı da işaret ediyor.
Tasarımcı Anderson, Hopkins'i kampanyaya dahil etmekten "onur duyduğunu" söyleyerek, “Onu tam anlamıyla büyüleyici buluyorum. O gerçek bir oyunculuk efsanesi elbette ama sette bize karşı çok nazikti" diye konuştu.
"Onu tamamen büyüleyici buluyorum. O gerçek bir oyunculuk efsanesi elbette ama sette bize karşı çok nazikti" dedi Anderson.
Aynı koleksiyon için kamera karşısına geçen isimler arasında Kaia Gerber, Caroline Polacheck, Josh O’Connor, Hyun Ah da var.
Sinemanın yaşayan efsanesi olarak anılan Hopkins, ‘Baba’ (The Father) filmiyle 2020’de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülerek, bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçti. İlk Oscar'ını Kuzuların Sessizliği filmindeki rolüyle 30 yıl önce alan Hopkins, ‘Zero Contact’ ve ‘Armageddon Time’ projeleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.