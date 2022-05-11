Anthony Hopkins Loewe için modellik yaptı

Tasarımcı Anderson, Hopkins'i kampanyaya dahil etmekten "onur duyduğunu" söyleyerek, “Onu tam anlamıyla büyüleyici buluyorum. O gerçek bir oyunculuk efsanesi elbette ama sette bize karşı çok nazikti" diye konuştu.

"Onu tamamen büyüleyici buluyorum. O gerçek bir oyunculuk efsanesi elbette ama sette bize karşı çok nazikti" dedi Anderson.