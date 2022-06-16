Antonio Banderas ve Penelope Cruz Tribeca Film Festivali'nde bir araya geldi: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 10:32 - Son Güncelleme : 16.06.2022 - 10:48
‘Official Competition’ filminde başrolleri paylaşan ikili, yeni bir proje için bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirtti.
Cruz ile tekrar bir araya gelen Banderas “Duyduğumuz hayranlık karşılıklı” diyerek uzun süredir arkadaşı olan oyuncuyu her anlamda takdir ettiğini dile getirdi.
61 yaşındaki oyuncu “Uzun zamandır arkadaşız. Ortaya çıkardığı işlere bayılıyorum. Amerikalıların pek bir görme şansı olmadığı harika bir espri anlayışı var” dedi.
Cruz’u övgü dolu sözlerle tanımlayan oyuncu, “İnanılmaz bir komedi oyuncusudur. Hızlıdır ve zekidir. Onunla film çekerken yaşadığımız en büyük problemlerden biri, çok gülmekten ötürü bazı sahneleri çekememiz olsa gerek” ifadelerini kullandı.
30 yıl önce New York’ta tanıştıklarını ve birbirine komşu olduklarını belirten Cruz ise “Birbirimizi çok iyi tanıyoruz” diyerek sanki beraber 10 film çekmiş gibi hissettiklerini belirtti.
İkili daha önce 2019 yılında ‘Pain and Glory’(Acı ve Zafer), 2013 yılında ise ‘I Am So Excited’ Aklımı oynatacağım) adlı yapımda rol aldı.