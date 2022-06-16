Antonio Banderas ve Penelope Cruz Tribeca Film Festivali'nde bir araya geldi: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz

30 YIL ÖNCE TANIŞTILAR

30 yıl önce New York’ta tanıştıklarını ve birbirine komşu olduklarını belirten Cruz ise “Birbirimizi çok iyi tanıyoruz” diyerek sanki beraber 10 film çekmiş gibi hissettiklerini belirtti.



İkili daha önce 2019 yılında ‘Pain and Glory’(Acı ve Zafer), 2013 yılında ise ‘I Am So Excited’ Aklımı oynatacağım) adlı yapımda rol aldı.