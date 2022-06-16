Antonio Banderas ve Penelope Cruz Tribeca Film Festivali'nde bir araya geldi: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 10:32 - Son Güncelleme : 16.06.2022 - 10:48

Antonio Banderas ve Penelope Cruz yeniden bir arada! Başrollerini paylaştıkları ‘Official Competition’ filminin tanıtımı için Tribeca Film Festivali’ne katılan ikili, tekrar bir projede yer almaktan çok mutlu olduklarını belirterek 30 yıllık arkadaşlıkları hakkında konuştu.

Antonio Banderas ve Penelope Cruz Tribeca Film Festivali'nde bir araya geldi: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz - 1

sinemasının iki ünlü İspanyol oyuncusu Antonio Banderas ve Penelope Cruz yeni filmlerinini tanıtımı için Tribeca Festivali'ne katıldı.

Antonio Banderas ve Penelope Cruz Tribeca Film Festivali'nde bir araya geldi: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz - 2

‘Official Competition’ filminde başrolleri paylaşan ikili, yeni bir proje için bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirtti.

Antonio Banderas ve Penelope Cruz Tribeca Film Festivali'nde bir araya geldi: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz - 3

Cruz ile tekrar bir araya gelen Banderas “Duyduğumuz hayranlık karşılıklı” diyerek uzun süredir arkadaşı olan oyuncuyu her anlamda takdir ettiğini dile getirdi.

Antonio Banderas ve Penelope Cruz Tribeca Film Festivali'nde bir araya geldi: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz - 4

"HARİKA BİR ESPRİ ANLAYIŞI VAR"

61 yaşındaki oyuncu “Uzun zamandır arkadaşız. Ortaya çıkardığı işlere bayılıyorum. Amerikalıların pek bir görme şansı olmadığı harika bir espri anlayışı var” dedi.

Antonio Banderas ve Penelope Cruz Tribeca Film Festivali'nde bir araya geldi: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz - 5

GÜLMEKTEN SAHNE ÇEKEMEDİLER

Cruz’u övgü dolu sözlerle tanımlayan oyuncu, “İnanılmaz bir komedi oyuncusudur. Hızlıdır ve zekidir. Onunla film çekerken yaşadığımız en büyük problemlerden biri, çok gülmekten ötürü bazı sahneleri çekememiz olsa gerek” ifadelerini kullandı.

Antonio Banderas ve Penelope Cruz Tribeca Film Festivali'nde bir araya geldi: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz - 6

30 YIL ÖNCE TANIŞTILAR

30 yıl önce New York’ta tanıştıklarını ve birbirine komşu olduklarını belirten Cruz ise “Birbirimizi çok iyi tanıyoruz” diyerek sanki beraber 10 film çekmiş gibi hissettiklerini belirtti.

İkili daha önce 2019 yılında ‘Pain and Glory’(Acı ve Zafer), 2013 yılında ise ‘I Am So Excited’ Aklımı oynatacağım) adlı yapımda rol aldı.

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