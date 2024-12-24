Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Haluk Levent'ten haber var

"ANJİYOGRAFİ YAPILMASINA KARAR VERDİK"

Ardından sosyal medya hesabından da Haluk Levent ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Sanatçı Haluk Levent’e anjiyografi uygulaması gerçekleştirdim. Haluk Levent, Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan, aynı zamanda güçlü sesiyle tanınan bir sanatçıdır. 2024 Temmuz ayında bir konser sırasında yaşadığı göğüs ağrısı sonrası yapılan tetkiklerinde, kalp krizi geçirmediği anlaşılmış ancak bu süreçte farkında olmadığı bir şeker hastalığı tespit edilmiştir. O dönemde şeker ilaçlarına başlamış olsa da, muhtemelen kullanması gereken diğer ilaçlar reçete edilmemişti. Ayrıca, kolesterol seviyesinin de yüksek olduğu ve yoğun iş temposunun sağlık risklerini artırdığı biliniyordu. Dün yeniden bir göğüs ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan EKG ve kan tetkiklerinde bazı değişiklikler tespit edilmesi üzerine, durumunun daha netleştirilmesi amacıyla anjiyografi yapılmasına karar verdik. Durumu acil olmamakla birlikte, detaylı bir değerlendirme gerekliydi. Bugün gerçekleştirdiğim anjiyografide, 'koroner yavaş akım' olarak adlandırılan bir bulgu saptadık. Bu durum, şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve stresin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, kalp krizini taklit edebilen bir tabloyu ifade eder."