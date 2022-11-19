 Apple CEO’su Tim Cook'un Steve Jobs’tan öğrendiği hayat dersleri - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Apple CEO’su Tim Cook'un Steve Jobs’tan öğrendiği hayat dersleri

Steve Jobs'ın ardından dünya devi Apple'ın başına geçen Tim Cook, mirasçısından öğrendiği hayat derslerini anlattı. Cook açıklamalarında eşitlik, işten keyif alma ve sakinlik vurgusunda bulundu.

Apple CEO’su Tim Cook'un Steve Jobs’tan öğrendiği hayat dersleri - 1

Tim Cook, katıldığı bir etkinlikte Steve Jobs’tan öğrendiği dersleri açıkladı.


Apple CEO’su Tim Cook'un Steve Jobs’tan öğrendiği hayat dersleri - 2

Cook, Jobs’un kendisine öğrettiği en etkili derslerden birinin sakin kalmak olduğunu söyledi. Cook, Apple’da liderlik ederken sakin kalmanın önemli olduğunu vurguladı.


Apple CEO’su Tim Cook'un Steve Jobs’tan öğrendiği hayat dersleri - 3

Cook, enerjisini birlikte çalıştığı insanları sevmeye, birbirini daha iyi hale getirmeye ve başkalarının hayatlarını zenginleştirecek harika işler yapmaya odakladığını belirtti.


Apple CEO’su Tim Cook'un Steve Jobs’tan öğrendiği hayat dersleri - 4

Cook, daha önceleri her zaman sonraki adımları düşündüğü için hiçbir şeyden tam olarak keyif alamadığını; ancak bunun Jobs sayesinde yolculuktan da keyif alınabileceğini öğrendiğini vurguladı.


Apple CEO’su Tim Cook'un Steve Jobs’tan öğrendiği hayat dersleri - 5

Cook, “Bilirsin, her zaman bir sonraki şeyi düşünürdüm ve her zaman bir sonraki şey gerçekleşene kadar mutluluğu ertelerdim. Ve elbette bir sonraki şey asla gerçekleşmezdi. Ama o, bana mutluluğun yolculukta olduğunu öğretti" dedi.

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