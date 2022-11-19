Apple CEO’su Tim Cook'un Steve Jobs’tan öğrendiği hayat dersleri

Cook, “Bilirsin, her zaman bir sonraki şeyi düşünürdüm ve her zaman bir sonraki şey gerçekleşene kadar mutluluğu ertelerdim. Ve elbette bir sonraki şey asla gerçekleşmezdi. Ama o, bana mutluluğun yolculukta olduğunu öğretti" dedi.