Apple CEO’su Tim Cook'un Steve Jobs’tan öğrendiği hayat dersleri

Tim Cook, katıldığı bir etkinlikte Steve Jobs’tan öğrendiği dersleri açıkladı.
Cook, Jobs’un kendisine öğrettiği en etkili derslerden birinin sakin kalmak olduğunu söyledi. Cook, Apple’da liderlik ederken sakin kalmanın önemli olduğunu vurguladı.
Cook, enerjisini birlikte çalıştığı insanları sevmeye, birbirini daha iyi hale getirmeye ve başkalarının hayatlarını zenginleştirecek harika işler yapmaya odakladığını belirtti.
Cook, daha önceleri her zaman sonraki adımları düşündüğü için hiçbir şeyden tam olarak keyif alamadığını; ancak bunun Jobs sayesinde yolculuktan da keyif alınabileceğini öğrendiğini vurguladı.
Cook, “Bilirsin, her zaman bir sonraki şeyi düşünürdüm ve her zaman bir sonraki şey gerçekleşene kadar mutluluğu ertelerdim. Ve elbette bir sonraki şey asla gerçekleşmezdi. Ama o, bana mutluluğun yolculukta olduğunu öğretti" dedi.