Aralarında Britney Spears ve Jim Carrey'nin bulunduğu Hollywood yıldızları vergi yüzünden evlerini satışa çıkardı

Independent'ın haberine göre; ULA Yasası 5 milyon dolardan daha değerli mülklerin satıcılarının yüzde 4'lük bir transfer vergisi ödemesini gerektirecek.

Aynı yasa, 10 milyon dolardan yüksek satış yapılması durumunda yüzde 5,5 vergi ödenmesini zorunlu kılacak ve toplanan tüm para sosyal konutlarda kullanılacak.