Aralarındaki 23 yaş farkı hala tepki çekiyor! Hollywood'un ünlü çifti eleştirilerden sıkıldı

Şu sıralar James Bond rolünü canlandıracağı iddiasıyla gündeme gelen İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson, eşiyle arasında 23 yaş farkı hakkında konuştu.

Aralarındaki 23 yaş farkı hala tepki çekiyor! Hollywood'un ünlü çifti eleştirilerden sıkıldı - 1

Anna Karenina, Gece Hayvanları, Yenilmezler: Ultron Çağı gibi yapımlarla tanınan İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson ile eşi Sam Taylor-Johnson arasındaki yaş farkı, yıllar geçmesine rağmen halen gündem olmaya devam ediyor.

O dönemde 42 yaşında olan yönetmen Sam Taylor-Johnson, 2009 yılında Nowhere Boy filmini çektiği sırada 18 yaşındaki aktörle tanışmıştı. 

N-LIFE HABERLERİ

Aralarındaki 23 yaş farkı hala tepki çekiyor! Hollywood'un ünlü çifti eleştirilerden sıkıldı - 2

2012 yılında dünya evine giren çiftin iki kız çocuğu bulunuyor. Yönetmenin ilk evliliğinden ise 2 çocuğu daha var.

33 yaşındaki aktör ile 57 yaşındaki yönetmenin arasındaki yaş farkı ise çiftin evliliğinin üzerinden 12 sene geçmesine rağmen tepkilerin odağı oluyor.

Aralarındaki 23 yaş farkı hala tepki çekiyor! Hollywood'un ünlü çifti eleştirilerden sıkıldı - 3

"BANA ÇOK GARİP GELİYOR"

Şu sıralar James Bond rolünü üstleneceği iddia edilen aktör, Rolling Stones dergisine verdiği röportajda "Anlamanız gereken şey çoğunun 20'li yaşlarda yaptığını ben 13 yaşında yapıyordum" dedi.

6 yaşında oyunculuğa adım atan oyuncu, "Başkalarına göre çok hızlı mı hareket ediyorum? Bunu anlamıyorum. Hangi hızda olduğunuzda hayatın tadını çıkarabilirsiniz? Bu görüş bana çok garip geliyor" ifadelerini kullandı.

Aralarındaki 23 yaş farkı hala tepki çekiyor! Hollywood'un ünlü çifti eleştirilerden sıkıldı - 4

Eşi ve kendisi hakkında yapılan haberlerle ilgili konuşan aktör, "Herkes ilişkimi kariyerim üzerinden değerlendiriyor. Sorun yok ama ben ailemi ve işim arasında dengeyi bulmaya çalışıyorum. Normal bir yaşantım var" dedi.

Oyuncu 2017 yılında verdiği bir röportajda ise "İlişkimizi analiz etmiyorum. Yalnızca her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. Güvende hissediyorum, sevildiğimi biliyorum. Çok derin bir bağa sahibiz" demişti.

Aralarındaki 23 yaş farkı hala tepki çekiyor! Hollywood'un ünlü çifti eleştirilerden sıkıldı - 5

YENİ BOND OLMASI İÇİN TEKLİF GİTTİ

Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'a teklif gittiği ortaya çıktı.

İngiliz oyuncuya "007" olması için teklif götürüldü. Ancak oyuncunun ne cevap verdiği bilinmiyor.

Sosyal medyada artan söylentiler ise 33 yaşındaki oyuncunun bu rolü kabul ettiğini doğrular nitelikte ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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