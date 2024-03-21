Aralarındaki 23 yaş farkı hala tepki çekiyor! Hollywood'un ünlü çifti eleştirilerden sıkıldı

Eşi ve kendisi hakkında yapılan haberlerle ilgili konuşan aktör, "Herkes ilişkimi kariyerim üzerinden değerlendiriyor. Sorun yok ama ben ailemi ve işim arasında dengeyi bulmaya çalışıyorum. Normal bir yaşantım var" dedi.

Oyuncu 2017 yılında verdiği bir röportajda ise "İlişkimizi analiz etmiyorum. Yalnızca her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. Güvende hissediyorum, sevildiğimi biliyorum. Çok derin bir bağa sahibiz" demişti.