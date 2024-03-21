Aralarındaki 23 yaş farkı hala tepki çekiyor! Hollywood'un ünlü çifti eleştirilerden sıkıldı
Şu sıralar James Bond rolünü canlandıracağı iddiasıyla gündeme gelen İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson, eşiyle arasında 23 yaş farkı hakkında konuştu.
Anna Karenina, Gece Hayvanları, Yenilmezler: Ultron Çağı gibi yapımlarla tanınan İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson ile eşi Sam Taylor-Johnson arasındaki yaş farkı, yıllar geçmesine rağmen halen gündem olmaya devam ediyor.
O dönemde 42 yaşında olan yönetmen Sam Taylor-Johnson, 2009 yılında Nowhere Boy filmini çektiği sırada 18 yaşındaki aktörle tanışmıştı.