Aras Aydın'dan Melis Birkan'a: İyi ki doğdun güzeller güzeli karıcığım

Ünlü oyuncu Melis Birkan 43 yaşına bastı. Aras Aydın da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.

Aras Aydın'dan Melis Birkan'a: İyi ki doğdun güzeller güzeli karıcığım - 1

Şimdilerde Nine Perfect Strangers'daki performansıyla adından söz ettiren Aras Aydın, 2022'de kendisi gibi oyuncu Melis Birkan ile dünyaevine girmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Aras Aydın'dan Melis Birkan'a: İyi ki doğdun güzeller güzeli karıcığım - 2

ÜNLÜ OYUNCU 43 OLDU

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Melis Birkan, bugün 43 yaşına bastı.

Aras Aydın'dan Melis Birkan'a: İyi ki doğdun güzeller güzeli karıcığım - 3

Aras Aydın da her fırsatta çok sevdiğini söylediği eşi Melis Birkan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.

Aras Aydın'dan Melis Birkan'a: İyi ki doğdun güzeller güzeli karıcığım - 4

"SENSİZ BİR HAYATI DÜŞÜNMEK ÇOK ZOR"

Eşinin 3 farklı fotoğrafını paylaşan Aydın, "Benim duru, sade, güzeller güzeli biricik karıcığım,
Senin olmadığın bir hayat dilimini düşünmek çok zor" dedi.

Aras Aydın'dan Melis Birkan'a: İyi ki doğdun güzeller güzeli karıcığım - 5

Ünlü oyuncu, sözlerine "İyi ki varsın, iyi ki birlikteyiz ve iyi ki benim pırıl pırıl, tertemiz kalpli, yetenekli, ışıklı karımsın. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Her koşulda arkandayım ve seni çok seviyorum!" diye devam etti ve şu dörtlüğü ekledi:

"Tutsak olmak pek havalı bu aşk işinde:
Gece perdesi -hafif- aralı,
Bugün de yarın da
Ellerinden konuşalım.

Aras Aydın'dan Melis Birkan'a: İyi ki doğdun güzeller güzeli karıcığım - 6

İLK KEZ ANLATTI

Öte yandan birkaç hafta önce bir programa katılan Aydın, Birkan'a evlilik teklifini nasıl yaptığını ilk kez anlatmıştı.

Aras Aydın'dan Melis Birkan'a: İyi ki doğdun güzeller güzeli karıcığım - 7

"YÜZÜK ALMAK İÇİN BİREYSEL EMEKLİLİĞİMİ BOZDURDUM"

O dönem maddi sıkıntı yaşadığını söyleyen Aras Aydın; "Evlilik teklifi biraz enteresandı. Tabii bir yüzüğe ihtiyacım vardı ama aktif iş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bireysel emekliliğim vardı. Gittim, bireysel emekliliği bozdurup Melis'e evlilik teklif edeceğim yüzüğü aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Evlilik teklifi etmek için bir senaryo yazdığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Melis'e; bana yeni bir iş geldi. Orada başrolü oynayacağım. Bana yardım etmen lâzım. 'Name' diye bir kız var, bana da 'Batu' geldi. Sahne berbat bir sahne. Çünkü ben yazdım. Sayfa numarası tanıştığımız ayın numarasıydı. İşte okuyor ama diyaloglar berbat. Korkunç diyaloglar yazdım ki tatlı olsun. En son ben laflarımı söylüyorum, gayet ciddi oynuyorum falan. 'Neydi benim lafım?' dedim ve sonra 'Dur dur hatırlatma' diye ekledim ve çöktüm, evlilik teklif ettim."

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