Araştırma: Hollanda kraliyet ailesi, kolonilerindeki kölelerden 545 milyon euro kazandı

Köleliğin etkilerinin, dünya genelinde ve Hollanda'da hala görülebildiği anlatılan 480 sayfalık kitapta, Hollanda krallarının çeşitli yollarla kolonilerden ve köle ticareti yapan firmalardan gelir elde ettiği aktarıldı.



Kitapta, bugünkü Hollanda devletinin selefi olan ve 1588-1795 döneminde hüküm süren Birleşik Hollanda Cumhuriyeti'nin (Republiek der Verenigde Nederlanden) kralları 3, 4. ve 5. Willem'in kolonilerden gelir elde ettiği, ayrıca 1602'de kurulan Hollanda Doğu Hindistan Şirketinin, kolonilerden ve köle ticaretinden elde ettiği gelirin yüzde 3'ünü hissedar olmamalarına rağmen Hollanda krallarına verdiği kaydedildi.