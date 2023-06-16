Araştırma: Hollanda kraliyet ailesi, kolonilerindeki kölelerden 545 milyon euro kazandı
Hollanda kraliyet ailesinin, kolonilerdeki kölelik sürecine büyük ölçüde müdahil olduğu ve kraliyet ailesinin 1675-1770 döneminde köleliğin yaygın şekilde yapıldığı kolonilerden, bugünkü değeriyle 545 milyon euro'luk gelir elde ettiği belirtildi.
Hollanda parlamentosunun talebiyle İçişleri Bakanlığı'nca, Hollanda devletinin kölelik tarihine yönelik yapılan araştırmanın neticesinde hazırlanan kitap, hükümet sitesinden yayımlandı.
"Devlet ve Kölelik" başlıklı kitapta, Hollanda devletinin, kraliyet ailesinin, şirketlerin ve toplumun önemli kısmının kolonilerindeki kölelik sürecine "doğrudan", "bilinçli şekilde" ve "büyük ölçüde" müdahil olduğu ve bu kolonilerden önemli gelir elde ettiği vurgulandı.