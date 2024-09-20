Arda Kural son halini paylaştı

Kural'ın paylaşımına "Abi halen çok yakışıklısın, çoğu oyuncu eline su dökemez", "Arda Kural diye yazılır Turkish Brad Pitt diye okunur", "Biz yaşlanıyoruz, siz gençleşiyorsunuz. Nasıl oluyor bu?" ve "Adam gitgide gençleşiyor" yorumları yapıldı.