Arda Kural son halini paylaştı

"Yerli Leonardo DiCaprio" olarak anılan oyuncu Arda Kural, son halini takipçieriyle paylaştı.

Arda Kural son halini paylaştı - 1

Bir dönem sağlık sorunları yaşayan oyuncu Arda Kural, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Arda Kural son halini paylaştı - 2

Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan ünlü oyuncu, son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

İşte Arda Kural'ın son hali...

Arda Kural son halini paylaştı - 3

Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu, yeni imajıyla tekrar gündeme geldi.

Arda Kural son halini paylaştı - 4

Kural'ın paylaşımına "Abi halen çok yakışıklısın, çoğu oyuncu eline su dökemez", "Arda Kural diye yazılır Turkish Brad Pitt diye okunur", "Biz yaşlanıyoruz, siz gençleşiyorsunuz. Nasıl oluyor bu?" ve "Adam gitgide gençleşiyor" yorumları yapıldı.

Arda Kural son halini paylaştı - 5

Arda Kural'ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Arda Kural son halini paylaştı - 6

44 yaşındaki oyuncu daha önce verdiği bir röportadaj "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" demişti.

Arda Kural son halini paylaştı - 7
Arda Kural son halini paylaştı - 8
Arda Kural son halini paylaştı - 9
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