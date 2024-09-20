Arda Kural son halini paylaştı
"Yerli Leonardo DiCaprio" olarak anılan oyuncu Arda Kural, son halini takipçieriyle paylaştı.
Bir dönem sağlık sorunları yaşayan oyuncu Arda Kural, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
Bir dönem sağlık sorunları yaşayan oyuncu Arda Kural, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan ünlü oyuncu, son halini sosyal medya hesabında paylaştı.
İşte Arda Kural'ın son hali...
Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu, yeni imajıyla tekrar gündeme geldi.
Kural'ın paylaşımına "Abi halen çok yakışıklısın, çoğu oyuncu eline su dökemez", "Arda Kural diye yazılır Turkish Brad Pitt diye okunur", "Biz yaşlanıyoruz, siz gençleşiyorsunuz. Nasıl oluyor bu?" ve "Adam gitgide gençleşiyor" yorumları yapıldı.
Arda Kural'ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
44 yaşındaki oyuncu daha önce verdiği bir röportadaj "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" demişti.