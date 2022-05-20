Arjantinli ünlü teknik direktör Edgardo Bauza'ya alzheimer teşhisi: Durumu ileri seviyede

Haberler | 20.05.2022 - 11:35

Arjantinli ünlü teknik direktör Edgardo Bauza, Alzheimer hastalığına yakalandı. Yapılan açıklamada, Bauza'nın durumunun ileri seviye olduğu açıklandı.

Arjantinli ünlü teknik direktör Edgardo Bauza'ya alzheimer teşhisi: Durumu ileri seviyede - 1

Bir dönem Arjantin Milli Takımını da çalıştıran Edgardo Bauza'ya (64) alzheimer teşhisi konuldu.

Arjantinli ünlü teknik direktör Edgardo Bauza'ya alzheimer teşhisi: Durumu ileri seviyede - 2

Arjantinli gazeteci Juan Manoel Pons, Bauza'nın alzheimer olduğunu belirtirken "Durumu ileri seviyede" dedi.

Arjantinli ünlü teknik direktör Edgardo Bauza'ya alzheimer teşhisi: Durumu ileri seviyede - 3

Son olarak LDU Quito takımının sportif direktörlüğünü yapan Bauza, 2021'in Ekim ayında sağlık sorunları nedeniyle görevlerini bırakmıştı.

Arjantinli ünlü teknik direktör Edgardo Bauza'ya alzheimer teşhisi: Durumu ileri seviyede - 4

Bauza futbolculuk kariyerine 1977 yılında Rosario Central kulübünde başlamış daha sonra sırasıyla Atlético Junior, Independiente, Rosario Central ve Veracruz kulüplerinde oynamıştı.

Arjantinli ünlü teknik direktör Edgardo Bauza'ya alzheimer teşhisi: Durumu ileri seviyede - 5

Bauza'nın babasının izinden giden Maximiliano Bauza adında bir oğlu buluyor.

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