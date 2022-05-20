Arjantinli ünlü teknik direktör Edgardo Bauza'ya alzheimer teşhisi: Durumu ileri seviyede

Haberler | 20.05.2022 - 11:35
Bir dönem Arjantin Milli Takımını da çalıştıran Edgardo Bauza'ya (64) alzheimer teşhisi konuldu.
Arjantinli gazeteci Juan Manoel Pons, Bauza'nın alzheimer olduğunu belirtirken "Durumu ileri seviyede" dedi.
Son olarak LDU Quito takımının sportif direktörlüğünü yapan Bauza, 2021'in Ekim ayında sağlık sorunları nedeniyle görevlerini bırakmıştı.
Bauza futbolculuk kariyerine 1977 yılında Rosario Central kulübünde başlamış daha sonra sırasıyla Atlético Junior, Independiente, Rosario Central ve Veracruz kulüplerinde oynamıştı.
Bauza'nın babasının izinden giden Maximiliano Bauza adında bir oğlu buluyor.