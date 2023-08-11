Arnavutluk'a yerleştiği iddia edilen Tolgahan Sayışman: Ülkemi terk etmedim

Oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin deprem korkusu nedeniyle Arnavutluk'a yerleştiği iddialarına yanıt verdi. Ünlü isim, "Ülkemi terk etmedim" dedi.

Arnavutluk'a yerleştiği iddia edilen Tolgahan Sayışman: Ülkemi terk etmedim - 1

"Lale Devri" dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlenmişti.

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Arnavutluk'a yerleştiği iddia edilen Tolgahan Sayışman: Ülkemi terk etmedim - 2

2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çiftin 2021 yılında da kızları Alina dünyaya geldi.

Arnavutluk'a yerleştiği iddia edilen Tolgahan Sayışman: Ülkemi terk etmedim - 3

Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Almeda Abazi'nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası korkması sebebiyle Arnavutluk'a taşındığı iddia edildi.

Arnavutluk'a yerleştiği iddia edilen Tolgahan Sayışman: Ülkemi terk etmedim - 4

"MESELENİN ASLINI PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Tolgahan Sayışman, haklarında çıkan taşınma iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Arnavutluk'a yerleştiği iddia edilen Tolgahan Sayışman: Ülkemi terk etmedim - 5

Ünlü oyuncu, "Hakkımızda çıkan haberlerle alakalı pek adetim olmasa da bir düzeltme ve açıklama gereği duydum. Taşınmak ya da ülkemizi terk etmek gibi bir durum söz konusu değildir. Daha önceki yıllarda çokça vakit geçirdiğimiz ABD ile alakalı da benzer bir haber dolanmış ancak zaman içinde erimiş gitmişti. Lakin internet haberciliğinin gelişmesi, rekabeti ve tıklanma kaygısı bazen çıkan haberin kaynağını hiçe sayarak çok sert başlıklar ile haberin algısını tamamen değiştirebiliyor. Sanıyorum çocuklarımın annesinin vatanı olan Arnavutluk'a; eşimin özellikle son dönemde çeşitli (Yatırım, pskolojik, ticaret v.b.) sıklıkla gitmesi ve bizim bu sebeplerden dolayı çok uzun bir zamandır orada yerleşik bir düzenimizin olması bu haberi farklı boyutlara ulaştırdı. Meselenin aslını sizlerle paylaşmak istedim. Herkese kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.

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