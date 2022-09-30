Arnold Schwarzenegger'den nefrete karşı birlik çağrısı

Ünlü yıldız Arnold Schwarzenegger ölüm kampını gezdi, nefrete karşı birliktelik çağrısı yaptı.
Hollywood yıldızı ve eski Kaliforniya valisi Schwarzenegger, bir dönem kampta yaşayan yahudi bir ailenin oğlu ve Auşvitz Yahudi Merkezi Vakfı Başkanı Simon Bergson'la birlikte basın açıklaması yaptı.
Yıldız oyuncu, ""O İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu harika Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bense Nazi savaşında savaşan ve asker olan bir adamın oğluyum. Bir nesil sonra işte buradayız. İkimiz de önyargı, nefret ve ayrımcılıkla savaşıyoruz" dedi.
Avusturya doğumlu 75 yaşındaki ünlü yıldızın babası Gustav Schwarzenegger Nazi partisi üyesi ve Nazilerin Avusturya’daki işbirlikçileri arasındaydı.
Auşvitz kurbanlarını anan Schwarzenegger Nazilerin kamptaki tutsakların kurşuna dizdiği 'Ölüm Duvarı'na da mum bıraktı.