Arnold Schwarzenegger'den nefrete karşı birlik çağrısı

Yıldız oyuncu, ""O İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu harika Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bense Nazi savaşında savaşan ve asker olan bir adamın oğluyum. Bir nesil sonra işte buradayız. İkimiz de önyargı, nefret ve ayrımcılıkla savaşıyoruz" dedi.





