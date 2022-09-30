Arnold Schwarzenegger'den nefrete karşı birlik çağrısı

Holywood yıldızı Arnold Schwarzenegger, Nazilerin en büyük savaş suçları arasında kabul edilen Auschwitz ölüm kampını ziyaret etti. Babasının da Naziler için savaştığını söyleyen ünlü yıldı,, nefret ve ayrımcılıkla mücadele çağrısı yaptı.

Arnold Schwarzenegger'den nefrete karşı birlik çağrısı - 1

Ünlü yıldız Arnold Schwarzenegger ölüm kampını gezdi, nefrete karşı birliktelik çağrısı yaptı.


Arnold Schwarzenegger'den nefrete karşı birlik çağrısı - 2

Hollywood yıldızı ve eski Kaliforniya valisi Schwarzenegger, bir dönem kampta yaşayan yahudi bir ailenin oğlu ve Auşvitz Yahudi Merkezi Vakfı Başkanı Simon Bergson'la birlikte basın açıklaması yaptı.


Arnold Schwarzenegger'den nefrete karşı birlik çağrısı - 3

Yıldız oyuncu, ""O İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu harika Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bense Nazi savaşında savaşan ve asker olan bir adamın oğluyum. Bir nesil sonra işte buradayız. İkimiz de önyargı, nefret ve ayrımcılıkla savaşıyoruz" dedi.


Arnold Schwarzenegger'den nefrete karşı birlik çağrısı - 4

Avusturya doğumlu 75 yaşındaki ünlü yıldızın babası Gustav Schwarzenegger Nazi partisi üyesi ve Nazilerin Avusturya’daki işbirlikçileri arasındaydı.


Arnold Schwarzenegger'den nefrete karşı birlik çağrısı - 5

Auşvitz kurbanlarını anan Schwarzenegger Nazilerin kamptaki tutsakların kurşuna dizdiği 'Ölüm Duvarı'na da mum bıraktı.

N-LIFE HABERLERİ

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