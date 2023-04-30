Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ ile boşanma iddiasına açıklama

Sanat dünyasının hayranlık uyandıran çiftlerinden biri olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evliliklerinde kriz olduğu ve boşanacakları söylentileri bir süredir gündemde.
27 yıllık evliliklerini bitirme noktasına getirdikleri konuşulan Aslantuğ ve Onan çiftinin, evlerini ayırdıkları ve Onan’ın aralık ayında Caddebostan’da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk’e yerleştiği iddia edildi.
Aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı iddia edilen Arzum Onan, “psikolojik şiddet” gördüğü ve eşinden boşanacağı haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Aslantuğ ile bir fotoğraflarını paylaşan Onan, şunları yazdı:
"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü!
30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet', her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla hak etmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez."
Onan'ın açıklamasına Aslantuğ da kayıtsız kalmadı ve şu yanıtı verdi:
"Erkeksiniz ya da kadın; elinizi tutan da kadın ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılar ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım."
Onan'ın açıklamasına ünlü arkadaşları da yanıt verdi. Songül Öden, "Dokundukları her şeye güzellik katan kıymetlilerim; her şeyi kabalıkla çözen ruhlar için anlaması çok güç ve çok güzelsiniz" diye yazdı.
Birce Akalay, "O kadar güzel ve sonsuzsunuz ki ve aşkınız... Kalbinize kötü kalpler değemez dahi. Sizi çok seviyorum" derken, Devrim Yakut da "Canım Arzum, canım Mehmet ne eylerseniz güzel eylersiniz" mesajını paylaştı.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliklerinden Can adında bir oğulları var.
Öte yandan Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılıyor.