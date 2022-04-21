ASAP Rocky silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı, kefaretle serbest bırakıldı

Haberler - ntv.com.tr | 21.04.2022 - 12:31 - Son Güncelleme : 21.04.2022 - 12:42
Hamileliğiyle şu sıralar gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Rihanna ve rap şarkıcısı ASAP Rocky, haklarında çıkan aldatma söylentilerinin ardından yeni bir olayla gündeme geldi.
2021 yılının kasım ayında silahlı bir saldırıya karışan ve kendisinin de birine silah doğrulttuğu iddia edilen ASAP Rocky, yeniden gözaltına alındı.
Gerçek adı Rakim Mayers olan rapçi, geçtiğimiz yıl 6 Kasım günü Los Angeles’ın Vista Del Mar ve Selma Caddesi’nde silahlı bir saldırıya karıştı. Olayda yaralanan kişi, Rocky ve yanındaki iki kişinin kendisine sokakta silahla yaklaştığını iddia etti. Rapçinin kendisine 3-4 el ateş ettiğini söyleyen şahıs, kurşunlardan birinin sol elini sıyırdığını belirtti. 2021 yılında gerçekleşen bu olayla ilgili hakkındaki suçlamaların düştüğü 33 yaşındaki şarkıcı, resmi bir açıklamada bulunmadı.
Los Angeles polisi, geçen sene yaşanan bu hadise nedeniyle Rocky'i yeniden gözaltına aldığını paylaştı. 550 bin dolar değerindeki kefaretle üç saatten az bir sürede serbest bırakılan rap şarkıcı, şu an Rihanna’nın memleketi Barbados’da zaman geçiriyor.
Rocky'nin gözaltına alınmasıyla ilgili, Rihanna'nın bu tür bir olaya dahil olmak istemediği ve hamile olduğu bu kritik dönemde ihtiyacı olan son şeyin böyle bir olay olduğu söyleniyor.
Rapçi daha önce 2019 yılında İsveç’te sokakta karıştığı bir kavga nedeniyle tutuklanmıştı. O dönem ABD Başkanı olan Donald Trump, şarkıcı serbest bırakılmazsa İsveç hükümetine karşı bazı yaptırımlarda bulunacağını açıklamıştı. İsveç'te bir ay tutuklu kalan şarkıcı, suçlu bulunsa da hapis cezasına çaptırılmadı.