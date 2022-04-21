ASAP Rocky silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı, kefaretle serbest bırakıldı

Gerçek adı Rakim Mayers olan rapçi, geçtiğimiz yıl 6 Kasım günü Los Angeles’ın Vista Del Mar ve Selma Caddesi’nde silahlı bir saldırıya karıştı. Olayda yaralanan kişi, Rocky ve yanındaki iki kişinin kendisine sokakta silahla yaklaştığını iddia etti. Rapçinin kendisine 3-4 el ateş ettiğini söyleyen şahıs, kurşunlardan birinin sol elini sıyırdığını belirtti. 2021 yılında gerçekleşen bu olayla ilgili hakkındaki suçlamaların düştüğü 33 yaşındaki şarkıcı, resmi bir açıklamada bulunmadı.