Ashley Graham: Evde doğum yaparken neredeyse ölüyordum

Haberler - ntv.com.tr | 22.05.2022 - 12:43 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 12:50

Geçtiğimiz ocak ayında ikiz çocuk sahibi olan Amerikalı model Ashley Graham, zorlu doğum süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Evde doğum yapan Graham, kan kaybından neredeyse öleceğini paylaştı.

Ashley Graham: Evde doğum yaparken neredeyse ölüyordum - 1

Vücut olumlama hareketinin önemli temsilcilerinden Amerikalı model Ashley Graham, ocak ayında eşi Justin Ervin ile ikiz çocuk sahibi olmuştu. Evde doğum yaparken neredeyse ölecek olduğunu belirten 34 yaşındaki model, doğumunun detaylarını paylaştı.

Ashley Graham: Evde doğum yaparken neredeyse ölüyordum - 2

Glamour dergisinde özel bir yazı yayınlayan Graham, 3 buçuk saat boyunca doğum sancısı çektiğini belirtti. 

Ashley Graham: Evde doğum yaparken neredeyse ölüyordum - 3

BİR ŞEYLER TERS GİTTİ

Doğum esnasında herkesin kendisini sakin tutmaya çalıştığını belirten Graham, bir şeyler ters gittiğini anladığını ifade etti.

Ashley Graham: Evde doğum yaparken neredeyse ölüyordum - 4

"HER YER KAPKARANLIKTI"

Doğum bittikten sonra bayıldığını ve birilerinin onu tokatlayarak uyandırmaya çalıştığını belirten Graham, “Karanlık ve yıldız gibi şeyler gördüm” dedi.

Ashley Graham: Evde doğum yaparken neredeyse ölüyordum - 5

ÇOK KANAMASI VARDI

Çok fazla kanaması olduğunu fark ettiğini ve çok korktuğunu dile getiren model, ölüme çok yaklaştığını hissettiğini söyledi. 

Ashley Graham: Evde doğum yaparken neredeyse ölüyordum - 6

"İKİ AY EVDEN ÇIKMADIM"

İkizlerin sağlığının yerinde olduğunu ama çok kan kaybettiğini belirten Graham “Bir hafta hiç yürüyemedim. Evden iki ay boyunca hiç çıkmadım” dedi.

Ashley Graham: Evde doğum yaparken neredeyse ölüyordum - 7

Malachi ve Roman adında ikiz oğlan sahibi olan modelin, eşi Ervin ile 2 yaşında Isaac adında bir oğlu daha var.

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