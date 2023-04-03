Ashley Graham: Podyumlarda hala beden ölçüsü çeşitliliği yok

Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham, podyumlarda kendini kanıtlamasının üzerinden yıllar geçse de hala moda sektöründe beden ölçüsü çeşitliliği için mücadele ettiğini söyledi.
Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Amerikalı model, People dergisine verdiği röportajda, podyumlarda farklı beden ölçülerinde modellerin azlığından şikayet etti.
20 yıldan uzun bir süredir modellik yaptığını söyleyen Graham, "Bugün hala podyumda, dergi kapaklarında, filmlerde ve televizyonda beden ölçüsü çeşitliliğinde eşitlik için mücadele ediyorum. Bu sorun hiçbir zaman bitmedi" dedi.
"Bence daha yapılacak çok şey var" diyen ünlü model, "İşte bu yüzden genç kadınlara ve inandıkları şeyler için savaşan kadınlara sadece devam etmeleri gerektiğini söylüyorum. Değiştirmek istediğiniz şey için mücadeleye ve çabalamaya devam edin" ifadesini kullandı.
Graham ayrıca, "Kendimizi, olmadığımız bir şey olmaya zorlamamız gerekmiyor" diye konuştu.
İki yaşında bir oğlu ve bir yaşında ikizleri olan ünlü model, geçtiğimiz günlerde eşi Justin Ervin'in *vazektomi yaptırdığını açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Geçen yıl ikinci ve üçüncü çocuğu olarak ikizlerini dünyaya getiren Graham, katıldığı bir podcast yayınında, eşi vazektomi yaptırdığı için artık kendisinin doğum kontrol hapı kullanmak zorunda olmadığını söylemişti.
*VAZEKTOMİ NEDİR?
Erkeklerde vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesi ile uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemidir. Kadınlarda tüplerin bağlanması yöntemiyle vazektomi hemen hemen eş değer yöntemlerdir.