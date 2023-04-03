Ashley Graham: Podyumlarda hala beden ölçüsü çeşitliliği yok

İlk büyük beden model Ashley Graham, hala moda sektöründe beden ölçüsü çeşitliliği için mücadele ettiğini söyleyerek, "Bence daha yapılacak çok şey var" dedi.

Ashley Graham: Podyumlarda hala beden ölçüsü çeşitliliği yok - 1

Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham, podyumlarda kendini kanıtlamasının üzerinden yıllar geçse de hala moda sektöründe beden ölçüsü çeşitliliği için mücadele ettiğini söyledi.

Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Amerikalı model, People dergisine verdiği röportajda, podyumlarda farklı beden ölçülerinde modellerin azlığından şikayet etti.

N-LIFE HABERLERİ

Ashley Graham: Podyumlarda hala beden ölçüsü çeşitliliği yok - 2

"BU SORUN HİÇBİR ZAMAN BİTMEDİ"

20 yıldan uzun bir süredir modellik yaptığını söyleyen Graham, "Bugün hala podyumda, dergi kapaklarında, filmlerde ve televizyonda beden ölçüsü çeşitliliğinde eşitlik için mücadele ediyorum. Bu sorun hiçbir zaman bitmedi" dedi.

Ashley Graham: Podyumlarda hala beden ölçüsü çeşitliliği yok - 3

"DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZ ŞEY İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDİN"

"Bence daha yapılacak çok şey var" diyen ünlü model, "İşte bu yüzden genç kadınlara ve inandıkları şeyler için savaşan kadınlara sadece devam etmeleri gerektiğini söylüyorum. Değiştirmek istediğiniz şey için mücadeleye ve çabalamaya devam edin" ifadesini kullandı.

Graham ayrıca, "Kendimizi, olmadığımız bir şey olmaya zorlamamız gerekmiyor" diye konuştu.

Ashley Graham: Podyumlarda hala beden ölçüsü çeşitliliği yok - 4

İki yaşında bir oğlu ve bir yaşında ikizleri olan ünlü model, geçtiğimiz günlerde eşi Justin Ervin'in *vazektomi yaptırdığını açıklamasıyla gündeme gelmişti. 

Geçen yıl ikinci ve üçüncü çocuğu olarak ikizlerini dünyaya getiren Graham, katıldığı bir podcast yayınında, eşi vazektomi yaptırdığı için artık kendisinin doğum kontrol hapı kullanmak zorunda olmadığını söylemişti. 

Ashley Graham: Podyumlarda hala beden ölçüsü çeşitliliği yok - 5

*VAZEKTOMİ NEDİR?

Erkeklerde vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesi ile uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemidir. Kadınlarda tüplerin bağlanması yöntemiyle vazektomi hemen hemen eş değer yöntemlerdir.

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