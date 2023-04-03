Ashley Graham: Podyumlarda hala beden ölçüsü çeşitliliği yok

"DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZ ŞEY İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDİN"

"Bence daha yapılacak çok şey var" diyen ünlü model, "İşte bu yüzden genç kadınlara ve inandıkları şeyler için savaşan kadınlara sadece devam etmeleri gerektiğini söylüyorum. Değiştirmek istediğiniz şey için mücadeleye ve çabalamaya devam edin" ifadesini kullandı.

Graham ayrıca, "Kendimizi, olmadığımız bir şey olmaya zorlamamız gerekmiyor" diye konuştu.