Ashley Judd intihar eden annesi Naomi Judd'u anlattı: Kollarımda ölüyordu

MAKALE YAZDI

Bir süre önce annesi Naomi Judd’u kaybeden Ashley Judd, New York Times gazetesi için hayatının en büyük travmasını anlatan bir yazı kaleme aldı. 54 yaşındaki Judd, daha önce, ünlü bir country şarkıcısı olan annesi Naomi Judd'un ani ölümünün ateşli silahla intihar girişimi olduğunu açıklamış, "Bunu biz söylemesek başkaları söyleyecekti" demişti.

Annesinin son anlarını bu defa makalede anlatan Judd, arkadaşının geldiğini haber vermek için üst kata çıktığında annesini kanlar içinde yatarken bulduğunu yazdı. Son nefesini vermek üzere olan annesini rahatlatmaya çalıştığını belirtti Judd, "Ona tıpkı Appalachia adlı şarkıda söylediğimiz gibi 'eve gittiğini', babasını ve erkek kardeşini görmek üzere olduğunu söyledim" diye yazdı.