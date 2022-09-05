Ashley Judd intihar eden annesi Naomi Judd'u anlattı: Kollarımda ölüyordu

Haberler | 05.09.2022 - 14:38
Bir süre önce annesi Naomi Judd’u kaybeden Ashley Judd, New York Times gazetesi için hayatının en büyük travmasını anlatan bir yazı kaleme aldı. 54 yaşındaki Judd, daha önce, ünlü bir country şarkıcısı olan annesi Naomi Judd'un ani ölümünün ateşli silahla intihar girişimi olduğunu açıklamış, "Bunu biz söylemesek başkaları söyleyecekti" demişti.
Annesinin son anlarını bu defa makalede anlatan Judd, arkadaşının geldiğini haber vermek için üst kata çıktığında annesini kanlar içinde yatarken bulduğunu yazdı. Son nefesini vermek üzere olan annesini rahatlatmaya çalıştığını belirtti Judd, "Ona tıpkı Appalachia adlı şarkıda söylediğimiz gibi 'eve gittiğini', babasını ve erkek kardeşini görmek üzere olduğunu söyledim" diye yazdı.
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve ünlü oyuncu Ashley Judd, annesi Naomi ile aynı şehirde Tennesse'de, ondan birkaç dakika uzaklıktaki kendi evinde yaşadığını söyledi. Judd, o gün annesini ziyaret ettiğini belirtti. "Karmaşık bir gündü. Annemin evini her gün ziyaret ediyorum. Annem o gün bana "Benimle kalacak mısın?" diye sordu. Ben de ona "Tabii ki..." dedim." Judd, bu konuşmadan kısa bir süre sonra da annesini kanlar içinde bulduğunu söyledi.
Ashley Judd, yaşananları "Anneme iyi bir arkadaşının orada olduğunu söylemek için yukarı kata çıktım ve orada onu buldum. Onu o şekilde görmek hem büyük bir acı hem de büyük bir travmaydı" diye anlattı.
Judd, o anların ardından da çok zor saatler geçirdiğini belirtti. Eve kolluk güçlerinin geldiğini ekleyen oyuncu, o dakikadan sonra da kendisinin "olağan şüpheli" gibi görüldüğünü ve saatlerce sorgulandığını anlattı. Buna zorunlu kaldığını ekleyen Ashley Judd, bütün bunların kendisini "annesinin değerli hayatının sonundan uzaklaştırdığını" satırlarına ekledi. Oyuncu, bütün bunlar yüzünden kendisini şüpheli gibi hissettiğini de belirtti.
Ashley Judd, annesi Naomi'nin uzun süredir ruhsal sorunlar yaşadığını ve depresyonda olduğunu sözlerine ekledi. Sonra da aynı sorunları yaşayan başka insanlara ve ailelerine yardımcı olmak için bu acı gerçeği açıklamaya karar verdiklerini söyledi.
Bu büyük şokun ardından Ashley Judd ile annesi gibi ünlü bir şarkıcı olan ve hatta onunla bir ikili oluşturan ablası Wynona Judd başka bir şok daha yaşadı. Naomi Judd'ın vasiyeti açıklandı ve ünlü şarkıcının kızlarına mirasından tek bir kuruş bile bırakmadığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Naomi Judd, 25 milyon dolarlık servetinden iki kızına da tek kuruş ya da tek bir mülk bırakmadı. Onun yerine bütün servetinin yönetimini 33 yıllık eşi Larry Strickland'e devretti.
Naomi Judd vasiyetinde, eşinin "mülkleri üzerinde tam yetkiye sahip olmasını" talep etti. Buna ek olarak vasiyette yer alan maddeye göre Strickland, bu konudaki hizmetleri için makul bir tazminat almaya da hak kazandı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATMIŞTI
Naomi Judd, bu yıl 30 Nisan'da hayata veda etti. Önceleri, 76 yaşındaki şarkıcının beklenmedik ölümünün nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Fakat sonra Ashley Judd katıldığı bir programda Naomi Judd'un, kendi kullandığı ateşli bir silahla canına kıldığını gözyaşları içinde açıkladı.
Judd, günler sonra Good Morning America programında Dianne Sawyer'ın konuğu oldu ve şu sözlerle annesinin ölüm şeklini anlattı:
"O silah kullandı. Benim annem bir ateşli silah kullandı. Bu, bizim paylaşmaktan rahatsızlık duyduğumuz bir bilgi. Ama anladık ki eğer bunu biz söylemezsek bir başkası söyleyecek."
Ashley Judd, annesi Naomi'nin uzun süredir ruhsal sorunlar yaşadığını ve depresyonda olduğunu sözlerine ekledi. Sonra da aynı sorunları yaşayan başka insanlara ve ailelerine yardımcı olmak için bu acı gerçeği açıklamaya karar verdiklerini söyledi.
Ashley Judd, geçen yıl Bonobo (Cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kaza geçirip, bacağını dört yerden kırmıştı.
Uzun süre tek başına yardım bekleyen ve tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan aktris, iç kanama tehlikesi geçirmişti. Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alınan Judd, yaşadığı kabus gibi anları da sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı.