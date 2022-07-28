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Ashley Judd: Tecavüz eden kişiyle sohbet ettim

Haberler | 28.07.2022 - 09:51 - Son Güncelleme : 28.07.2022 - 10:01

Yıldız oyuncu Ashley Judd, kendisine tecavüz eden kişinin hikayesini dinlemek istediğini ve onunla bir sohbet gerçekleştirdiğini aktardı.

Ashley Judd: Tecavüz eden kişiyle sohbet ettim - 1

Ashley Judd, Healing With David Kessler adlı podcast yayınına konuk oldu.

Ashley Judd: Tecavüz eden kişiyle sohbet ettim - 2

Programda bir itirafta bulunan 54 yaşındaki oyuncu, 1999'da kendisine tecavüz eden kişiyle yıllar sonra bir dere kenarında oturup, sohbet ettiğini anlattı.


Ashley Judd: Tecavüz eden kişiyle sohbet ettim - 3

Judd, "Bunu anlatıyorum çünkü bir acıdan kurtulmanın birçok yolu var. Bunu hatırlatmak önemli" dedi.


Ashley Judd: Tecavüz eden kişiyle sohbet ettim - 4

Ünlü oyuncu, o konuşmada kendisine tecavüz eden kişinin derin bir pişmanlık duyduğunu itiraf ettiğini de sözlerine ekledi.


Ashley Judd: Tecavüz eden kişiyle sohbet ettim - 5

Judd, aslında tecavüzcüsünden bir beklentisi olmadığını ama onun hikayesini dinlemek istediğini vurguladı.


Ashley Judd: Tecavüz eden kişiyle sohbet ettim - 6

Judd geçtiğimiz yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ıssız bir ormanda düşüp, bacağını dört yerden kırmış ve 55 saatte hastaneye ulaştırılmıştı.

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(TIKLA OKU)

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