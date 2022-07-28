Ashley Judd: Tecavüz eden kişiyle sohbet ettim

Haberler | 28.07.2022 - 09:51 - Son Güncelleme : 28.07.2022 - 10:01
Ashley Judd, Healing With David Kessler adlı podcast yayınına konuk oldu.
Programda bir itirafta bulunan 54 yaşındaki oyuncu, 1999'da kendisine tecavüz eden kişiyle yıllar sonra bir dere kenarında oturup, sohbet ettiğini anlattı.
Judd, "Bunu anlatıyorum çünkü bir acıdan kurtulmanın birçok yolu var. Bunu hatırlatmak önemli" dedi.
Ünlü oyuncu, o konuşmada kendisine tecavüz eden kişinin derin bir pişmanlık duyduğunu itiraf ettiğini de sözlerine ekledi.
Judd, aslında tecavüzcüsünden bir beklentisi olmadığını ama onun hikayesini dinlemek istediğini vurguladı.
Judd geçtiğimiz yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ıssız bir ormanda düşüp, bacağını dört yerden kırmış ve 55 saatte hastaneye ulaştırılmıştı.