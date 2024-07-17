Aşk mı yaşıyorlar? İspanyol basınından Gavi ve Prenses Leonor iddiası

İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024 zaferinin ardından, İspanya Kralı Felipe, milli takımı Madrid'deki Zarzuela Sarayı'nda konuk etti. Haklarında daha önce aşk iddiaları çıkan Barselona'nın yıldızı Gavi ile Prenses Leonor'un tokalaşması söylentileri tekrar gündeme getirdi.

Aşk mı yaşıyorlar? İspanyol basınından Gavi ve Prenses Leonor iddiası - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere ile karşılaşan İspanya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

İspanya Kralı Felipe'nin de katıldığı şampiyonluk çoşkuyla kutlandı. 

N-LIFE HABERLERİ

Aşk mı yaşıyorlar? İspanyol basınından Gavi ve Prenses Leonor iddiası - 2

Milli Takım zaferinin ardından İspanya'ya dönen Kraliçe Letizia, Kral Felipe, Prenses Sofia ve Prenses Leonor, milli takımın başarısını kraliyet evinde kutladılar.

Kraliyet ailesi tüm futbolcuları teker teker tebrik edip hepsiyle el sıkıştı.  İspanyol genç yıldız Pablo Martin Paez Gavira, Prenses Leonor ile tokalaştı.

O anlarda Prenses Leonor'un yüzündeki gülümseme dikkat çekti ve ikilinin arasında aşk iddiaları yeniden gündeme geldi. 

Aşk mı yaşıyorlar? İspanyol basınından Gavi ve Prenses Leonor iddiası - 3

GAVİ'NİN HAYRANI

İspanyol basını, gelecekte ülkesinin kraliçesi olmaya hazırlanan 18 yaşındaki Leonor ile kendisinden bir yaş büyük Gavi'nin uzun süredir bir ilişki içinde olduğunu iddia ediyor.

Kardeşi Sofia gibi amatörce oynamasa da futbolu seven Leonor, Gavi'nin bir hayranı.

Aşk mı yaşıyorlar? İspanyol basınından Gavi ve Prenses Leonor iddiası - 4

KRALİYET AİLESİNİN KÜÇÜK PRENSİ 

Hatta babası Felipe önceki yıl Barselona takımının oyuncularıyla bir etkinlikte buluştuğunda büyük kızı Leonor'un Gavi'ye hayranlık duyduğunu söyledi.

O andan sonra da takım arkadaşları Gavi'ye şaka yollu "Küçük Prens" diye hitap etmeye başladı.

Aşk mı yaşıyorlar? İspanyol basınından Gavi ve Prenses Leonor iddiası - 5

Gavi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya için gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 18 yaşındaki genç oyuncu, 2022 Ballon d'Or töreninde Kopa Trophy ödülünü kazandı ve Golden Boy ödülünün sahibi oldu.

Aşk mı yaşıyorlar? İspanyol basınından Gavi ve Prenses Leonor iddiası - 6

İspanyol Kralı Felipe VI, Gavi'yi ve takım arkadaşlarını Katar'da 7-0 gibi etkileyici bir skorla Kosta Rika'yı yendikleri maçın ardından tebrik etmişti. Kralın isteği üzerine Gavi,  milli takım formasına imza atmıştı.

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