Aşk mı yaşıyorlar? İspanyol basınından Gavi ve Prenses Leonor iddiası

GAVİ'NİN HAYRANI

İspanyol basını, gelecekte ülkesinin kraliçesi olmaya hazırlanan 18 yaşındaki Leonor ile kendisinden bir yaş büyük Gavi'nin uzun süredir bir ilişki içinde olduğunu iddia ediyor.

Kardeşi Sofia gibi amatörce oynamasa da futbolu seven Leonor, Gavi'nin bir hayranı.