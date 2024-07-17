Aşk mı yaşıyorlar? İspanyol basınından Gavi ve Prenses Leonor iddiası
İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024 zaferinin ardından, İspanya Kralı Felipe, milli takımı Madrid'deki Zarzuela Sarayı'nda konuk etti. Haklarında daha önce aşk iddiaları çıkan Barselona'nın yıldızı Gavi ile Prenses Leonor'un tokalaşması söylentileri tekrar gündeme getirdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere ile karşılaşan İspanya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.
İspanya Kralı Felipe'nin de katıldığı şampiyonluk çoşkuyla kutlandı.