Aşkları biten Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan karşılıklı hamleler

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini birkaç hafta önce noktalayan oyuncu, son hamlesiyle adından söz ettirdi. Yazıcıoğlu da bu durumu karşılıksız bırakmadı.

Aşkları biten Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan karşılıklı hamleler - 1

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda dört yıllık ilişkilerini bitirdi.

Aşkları biten Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan karşılıklı hamleler - 2

AYRILIK AÇIKLAMASI

Afra Saraçoğlu, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurmuş ve "Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Aşkları biten Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan karşılıklı hamleler - 3

Saraçoğlu, sözlerini "Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın..." diye noktalamıştı.

Aşkları biten Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan karşılıklı hamleler - 4

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Bu açıklamadan günler sonra Afra Saraçoğlu, kendisi gibi oyuncu eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile olan bütün paylaşımlarını sildi.

Aşkları biten Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan karşılıklı hamleler - 5

Afra Saraçoğlu'nun bu hamlesinden kısa bir süre sonra Mert Yazıcıoğlu da birlikte olan fotoğraflarını sildi.

Aşkları biten Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan karşılıklı hamleler - 6

AYRILIK SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan Mert Yazıcıoğlu, birkaç gün önce ayrılık sonrası ilk kez konuşmuştu. Eski ilişkisiyle ilgili açıklama yapan ünlü isim, Mert Ramazan Demir'in arkadaşı olduğunu söylemişti.

Aşkları biten Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan karşılıklı hamleler - 7

"NORMAL BİR İLİŞKİYDİ YAŞANDI VE BİTTİ"

Yazıcıoğlu, "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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