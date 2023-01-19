Aşkları biten Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan karşılıklı hamleler

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda dört yıllık ilişkilerini bitirdi.
Afra Saraçoğlu, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurmuş ve "Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı.
Saraçoğlu, sözlerini "Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın..." diye noktalamıştı.
Bu açıklamadan günler sonra Afra Saraçoğlu, kendisi gibi oyuncu eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile olan bütün paylaşımlarını sildi.
Afra Saraçoğlu'nun bu hamlesinden kısa bir süre sonra Mert Yazıcıoğlu da birlikte olan fotoğraflarını sildi.
Öte yandan Mert Yazıcıoğlu, birkaç gün önce ayrılık sonrası ilk kez konuşmuştu. Eski ilişkisiyle ilgili açıklama yapan ünlü isim, Mert Ramazan Demir'in arkadaşı olduğunu söylemişti.
Yazıcıoğlu, "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik" demişti.