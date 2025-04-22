Aşkları Gossip Girl dizisinde başlamıştı: Penn Badgley'den Blake Lively itirafı
Ünlü oyuncu Penn Badgley, eski sevgilisi Blake Lively hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Şimdilerde You dizisiyle adından söz ettiren yakışıklı aktör, kariyerinin ilk yıllarında diğer yaşıtlarının aksine kötü alışkanlıklar edinmediğini, bunda ise Blake Lively ile yaşadığı ilişkinin büyük payı olduğunu söyledi.
Gossip Girl dizisinde, Dan Humphrey ve Serena van der Woodsen karakterlerini canlandıran ikili, uzun yıllar boyunca aşk yaşadı.
Dizide rol aldığı dönemi ''eğlenceli ve yoğun'' olarak tanımlayan Penn Badgley, ünlü olmanın ruh sağlığı açısından zor yanları olduğunu itiraf etti.