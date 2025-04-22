Aşkları Gossip Girl dizisinde başlamıştı: Penn Badgley'den Blake Lively itirafı

Ünlü oyuncu Penn Badgley, eski sevgilisi Blake Lively hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Şimdilerde You dizisiyle adından söz ettiren yakışıklı aktör, kariyerinin ilk yıllarında diğer yaşıtlarının aksine kötü alışkanlıklar edinmediğini, bunda ise Blake Lively ile yaşadığı ilişkinin büyük payı olduğunu söyledi.

Aşkları Gossip Girl dizisinde başlamıştı: Penn Badgley'den Blake Lively itirafı - 1

Gossip Girl dizisinde, Dan Humphrey ve Serena van der Woodsen karakterlerini canlandıran ikili, uzun yıllar boyunca aşk yaşadı.

Dizide rol aldığı dönemi ''eğlenceli ve yoğun'' olarak tanımlayan Penn Badgley, ünlü olmanın ruh sağlığı açısından zor yanları olduğunu itiraf etti.

N-LIFE HABERLERİ

Aşkları Gossip Girl dizisinde başlamıştı: Penn Badgley'den Blake Lively itirafı - 2

Madde bağımlılığına eğilim gösterip göstermediği sorusuna yanıt veren Badgley, "Açık olmak gerekirse, ben madde kullanımıyla hiç mücadele etmedim. Blake, alkol almazdı. Bu nedenle ilişkimiz, bir şekilde beni bu yola sapmaktan kurtardı'' ifadelerini kullandı.

Aşkları Gossip Girl dizisinde başlamıştı: Penn Badgley'den Blake Lively itirafı - 3

Daha önce de geçmiş ilişkisi hakkında konuşan Badgley, Blake Lively ile ayrıldıktan sonra dost kaldıklarını ve Gossip Girl setinde profesyonel davrandıklarını belirtmişti. Ayrılığın kendisine ne öğrettiği sorusuna ise "Açıklayamam" demişti.

Aşkları Gossip Girl dizisinde başlamıştı: Penn Badgley'den Blake Lively itirafı - 4

2017 yılında Domino Kirke ile evlenen Penn Badgley, iki çocuk babası. Blake Lively ise 2012'den beri aktör Ryan Reynolds ile evli ve çiftin dört çocuğu var.

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