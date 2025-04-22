Aşkları Gossip Girl dizisinde başlamıştı: Penn Badgley'den Blake Lively itirafı

Madde bağımlılığına eğilim gösterip göstermediği sorusuna yanıt veren Badgley, "Açık olmak gerekirse, ben madde kullanımıyla hiç mücadele etmedim. Blake, alkol almazdı. Bu nedenle ilişkimiz, bir şekilde beni bu yola sapmaktan kurtardı'' ifadelerini kullandı.