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Aslı Bekiroğlu'nun şakası kötü bitti: Yüzünde cam sebil patladı

Haberler | 17.08.2022 - 16:39

Aslı Bekiroğlu arkadaşıyla şakalaşırken cam sebilden reyhan şerbeti içmeye çalıştı. Oyuncu, musluğunu sert bir şekilde açmaya çalıştığı sebilin yüzüne patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Aslı Bekiroğlu'nun şakası kötü bitti: Yüzünde cam sebil patladı - 1

kimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol alan 27 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu, Yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken talihsiz bir kaza yaşadı.

Aslı Bekiroğlu'nun şakası kötü bitti: Yüzünde cam sebil patladı - 2

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve eğlenceli halleriyle sık sık gündeme gelen Bekiroğlu, Kotan'ın tuttuğu sebilden şerbet içmeye çalıştı.

Aslı Bekiroğlu'nun şakası kötü bitti: Yüzünde cam sebil patladı - 3

Oyuncunun musluğunu sert bir şekilde çevirdiği sebil yüzüne patladı. Büyük bir tehlike atlatan Bekiroğlu, bir an neye uğradığını şaşırdı.

Aslı Bekiroğlu'nun şakası kötü bitti: Yüzünde cam sebil patladı - 4

Sosyal medyadan paylaşılan olay sonrasında DJ sevgilisi Taykun'la el ele görüntülenen oyuncuya cam sebilden meyve suyu içtiği anda yaşanan kaza hatırlatılınca, "Gördüğünüz gibi gayet iyiyim" cevabını verdi.

Aslı Bekiroğlu'nun şakası kötü bitti: Yüzünde cam sebil patladı - 5

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı filmin kadrosunda yer alan Aslı Bekiroğlu'nun şarkıcının ölümüyle ilgili söyledikleri ve üslubu tepki toplamış, olayın ardından özür dileyerek projeden çekildiğini açıklamıştı. 

Katıldığı bir ödül töreninin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, Barış Akarsu filmi hakkında konuşurken kendisine yöneltilen “Barış Bey’in trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?” sorusuna “Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim” diyerek yanıt vermişti.

Aslı Bekiroğlu'nun şakası kötü bitti: Yüzünde cam sebil patladı - 6

Gelen tepkiler üzerine Bekiroğlu, "Katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu’nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum” açıklamasını yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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