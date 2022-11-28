Aslı Enver: Geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum

Geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren oyuncu Aslı Enver, geçmişiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Aslı Enver: Geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum - 1

Ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti.

Aile arasında bir törenle ikinci kez evlenen Enver, Instyle dergisine kapak oldu. 38 yaşındaki oyuncu, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

Aslı Enver: Geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum - 2

Oyuncu, "Kendimi daha iyi tanıyor ve dolayısıyla da daha iyi hissediyorum artık" ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Gökbudak ile nikah masasına oturan ve ardından hamilelik söylentileriyle gündeme gelen Enver’in nikahında  Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk şahitlik yapmıştı.

Aslı Enver: Geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum - 3

Enver, "Evet" notuyla törende çekilen bir karesiyle hayranlarıyla mutluluğunu paylaşmıştı.

Aslı Enver: Geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum - 4

Enver, evlenmeden önce Berkin Gökbudak birlikteliğiyle ilgili "İlişkim süper gidiyor" yorumunda bulunmuştu.

Aslı Enver: Geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum - 5

Uzun süre Murat Boz ile birlikteliğiyle konuşulan ünlü oyuncu Enver daha önce oyuncu meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında evlenmiş üç yılın ardından boşanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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