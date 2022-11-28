Aslı Enver: Geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum

Ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti.

Aile arasında bir törenle ikinci kez evlenen Enver, Instyle dergisine kapak oldu. 38 yaşındaki oyuncu, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.