Aslı Enver: Geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum

Ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti.
Aile arasında bir törenle ikinci kez evlenen Enver, Instyle dergisine kapak oldu. 38 yaşındaki oyuncu, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, "Kendimi daha iyi tanıyor ve dolayısıyla da daha iyi hissediyorum artık" ifadelerini kullandı.
Sevgilisi Gökbudak ile nikah masasına oturan ve ardından hamilelik söylentileriyle gündeme gelen Enver’in nikahında Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk şahitlik yapmıştı.
Enver, "Evet" notuyla törende çekilen bir karesiyle hayranlarıyla mutluluğunu paylaşmıştı.
Enver, evlenmeden önce Berkin Gökbudak birlikteliğiyle ilgili "İlişkim süper gidiyor" yorumunda bulunmuştu.
Uzun süre Murat Boz ile birlikteliğiyle konuşulan ünlü oyuncu Enver daha önce oyuncu meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında evlenmiş üç yılın ardından boşanmıştı.