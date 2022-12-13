Aslı Enver'in fotoğraflarına yorum yağdı

Son olarak 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmde rol alan Aslı Enver, birkaç hafta önce iş insanı Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz ay sürpriz şekilde dünyaevine girdi. Kısa bir süre sonra hamilelik iddialarıyla gündeme gelen Aslı Enver'in yeni pozları dikkat çekti.

Aslı Enver'in fotoğraflarına yorum yağdı - 1

Daha önce 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar', 'İstanbullu Gelin' gibi projelerde rol alan Aslı Enver, yaz başından beri aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da dünayevine girdi.

Aslı Enver'in fotoğraflarına yorum yağdı - 2

"EVET" DİYEREK PAYLAŞTI

Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini, Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisiyler birlikte "Evet" mesajını yazdı.

Aslı Enver'in fotoğraflarına yorum yağdı - 3

HAMİLELİK İDDİASI

Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Aslı Enver, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Enver'in bebek beklediğini öğrendiği için daha önce anlaşma sağladığı ve okuma provası yapılan 'Benim Adım Farah' adlı dizinin kadrosundan ayrıldığı öne sürüldü. Sürpriz nikâhın nedenlerinden biri olarak da oyuncunun hamileliği gösterildi.

Aslı Enver'in fotoğraflarına yorum yağdı - 4

"GÜLÜŞÜNE HAYRANIM"

Şimdilerde bebek beklediği iddialarıyla adından söz ettiren Aslı Enver, son olarak Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı.

Aslı Enver'in fotoğraflarına yorum yağdı - 5

Açık mavi, sırt dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncunun peş peşe yayınladığı fotoğraflara beğeni ve "Utanır insan, böyle güzel olunur mu?", "Doğal güzellik Aslı Enver", "Gülüşüne hayranım" gibi yorumlar yapıldı.

Aslı Enver'in fotoğraflarına yorum yağdı - 6

İLK EVLİLİĞİ ÜÇ YIL SÜRDÜ

Bir dönem şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık birlikteliğiyle çok konuşulan, geçtiğimiz aylarda  Önder Öztarhan ile kısa bir süre aşk yaşayan Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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