Aslı Enver'in fotoğraflarına yorum yağdı

HAMİLELİK İDDİASI

Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Aslı Enver, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Enver'in bebek beklediğini öğrendiği için daha önce anlaşma sağladığı ve okuma provası yapılan 'Benim Adım Farah' adlı dizinin kadrosundan ayrıldığı öne sürüldü. Sürpriz nikâhın nedenlerinden biri olarak da oyuncunun hamileliği gösterildi.