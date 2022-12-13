Aslı Enver'in fotoğraflarına yorum yağdı

Daha önce 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar', 'İstanbullu Gelin' gibi projelerde rol alan Aslı Enver, yaz başından beri aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da dünayevine girdi.
Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini, Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.
Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisiyler birlikte "Evet" mesajını yazdı.
Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Aslı Enver, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Enver'in bebek beklediğini öğrendiği için daha önce anlaşma sağladığı ve okuma provası yapılan 'Benim Adım Farah' adlı dizinin kadrosundan ayrıldığı öne sürüldü. Sürpriz nikâhın nedenlerinden biri olarak da oyuncunun hamileliği gösterildi.
Şimdilerde bebek beklediği iddialarıyla adından söz ettiren Aslı Enver, son olarak Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı.
Açık mavi, sırt dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncunun peş peşe yayınladığı fotoğraflara beğeni ve "Utanır insan, böyle güzel olunur mu?", "Doğal güzellik Aslı Enver", "Gülüşüne hayranım" gibi yorumlar yapıldı.
Bir dönem şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık birlikteliğiyle çok konuşulan, geçtiğimiz aylarda Önder Öztarhan ile kısa bir süre aşk yaşayan Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı.