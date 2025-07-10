Ata Demirer tatilde: "Hop! Merhaba Akdeniz"
Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demir tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sahne performanslarıyla da adından söz ettiren Ata Demirer tatilde.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sahne performanslarıyla da adından söz ettiren Ata Demirer tatilde.
Bu yaz da açık hava sahnelerinde sanatseverlerle buluşan 53 yaşındaki komedyen, denizden paylaşım yaptı.
Deniz tutkusuyla bilinen ve dalış yapan Demirer, mavi suların tadını çıkardı.
Demirer paylaşımına "Deve boynu fenerinde karayel, Şişirdik yelkenleri. Hop Merhaba Akdeniz. Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli." notunu düştü.