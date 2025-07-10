Ata Demirer tatilde: "Hop! Merhaba Akdeniz"

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demir tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Ata Demirer tatilde: "Hop! Merhaba Akdeniz" - 1

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sahne performanslarıyla da adından söz ettiren Ata Demirer tatilde.

N-LIFE HABERLERİ

Ata Demirer tatilde: "Hop! Merhaba Akdeniz" - 2

Bu yaz da açık hava sahnelerinde sanatseverlerle buluşan 53 yaşındaki komedyen, denizden paylaşım yaptı.

Ata Demirer tatilde: "Hop! Merhaba Akdeniz" - 3

Deniz tutkusuyla bilinen ve dalış yapan Demirer, mavi suların tadını çıkardı.

Ata Demirer tatilde: "Hop! Merhaba Akdeniz" - 4

Demirer paylaşımına "Deve boynu fenerinde karayel, Şişirdik yelkenleri. Hop Merhaba Akdeniz. Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli." notunu düştü.

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