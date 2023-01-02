Ataları köle sahibi olan Benedict Cumberbatch tazminat ödeyebilir

Barbados'un ulusal tazminat komisyonu başkan yardımcısı David Commissiong, Cumberbatch ailesine karşı yasal işlem planıyla ilgili, "Henüz ilk aşamalarında. Daha yeni başlıyoruz. Tarihin çoğu ancak şimdi gerçekten gün ışığına çıkıyor” dedi.

Karayip Barış ve Bütünleşme Hareketi genel sekreteri David Denny ise konuyla ilgili The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Beyaz plantasyon sahiplerinin soyundan gelen ve köle ticaretinden yararlanan herkesten tazminat ödemesi istenmeli, Cumberbatch ailesi de dahil” diye konuştu.

Cumberbatch ailesi artık Cleland çiftliğine sahip olmasa da, kölelik kaldırıldığında onlara ödenen meblağın İngiliz Sterlini cinsinden yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyor.