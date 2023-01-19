Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta

Bruno Mars şarkıda "Sana çiçekler almalıydım / Elini tutmalıydım / Sana tüm saatlerimi vermeliydim şansım varken" derken Cyrus, "Kendime çiçek alabilirim / Adımı kuma yazabilirim /

Kendimi dansa kaldırabilirim / Kendi elimi tutabilirim / Beni senin sevebileceğinden daha iyi sevebilirim" sözleriyle tek başına güçlü olabileceğini ifade ediyor.