Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta

Shakira'nın eski sevgilisine ithafen yazdığı iğneleyeci sözleri olan şarkıdan sonra bir başka hamle de Miley Cyrus'tan geldi. Cyrus'un geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan "Flowers" şarkısı da eski eşine gönderme olarak değerlendirildi.

Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta - 1

Müzik dünyası Shakira'nın eski sevgilisi Gerard Pique'ye yazdığı şarkıyı konuşurken, hafta sonu müzik platformlarını bir başka kadın şarkıcının yeni şarkısı ele geçirdi.

Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta - 2

Ayrılık şarkıları popülerleşirken Miley Cyrus’ın Flowers’la eski eşi Liam Hemsworth'e gönderme yaptığı düşünülüyor.

Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta - 3

Eski eşinin doğum gününde yayınlanan şarkıda Cyrus "Beni senin sevebileceğinden daha iyi sevebilirim" sözleriyle bu iddiayı güçlendirdi.

Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta - 4

Şarkı yayınlanır yayınlanmaz tüm platformlarda zirveye çıktı.

Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta - 5

"Flowers", SZA'nın Kill Bill ve Shakira'nın BZRP Music Sessions #53 şarkısından sonra bu yıl listelerin zirvesine çıkan son ayrılık şarkısı oldu.

Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta - 6

Youtube'de 45 milyondan fazla dinlenen Flowers’ın sözlerinin, Bruno Mars'ın 2012 tarihli When I Was Your Man şarkısının sözlerine bir cevap niteliğinde.

Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta - 7

Bruno Mars şarkıda "Sana çiçekler almalıydım / Elini tutmalıydım / Sana tüm saatlerimi vermeliydim şansım varken" derken Cyrus, "Kendime çiçek alabilirim / Adımı kuma yazabilirim /
Kendimi dansa kaldırabilirim / Kendi elimi tutabilirim / Beni senin sevebileceğinden daha iyi sevebilirim" sözleriyle tek başına güçlü olabileceğini ifade ediyor.

Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta - 8

Bu sözler de ister istemez akıllara Cyrus'un 2019'da boşandığı eski eşi Liam Hemsworth'u akıllara getirdi.

Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta - 9

Cyrus'ın yakında çıkacak olan albümü Endless Summer Vacation'ın 10 Mart'ta çıkacak.

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