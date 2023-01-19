Atarlı şarkı dönemi! Shakira'dan sonra şimdi de sıra Miley Cyrus'ta

Müzik dünyası Shakira'nın eski sevgilisi Gerard Pique'ye yazdığı şarkıyı konuşurken, hafta sonu müzik platformlarını bir başka kadın şarkıcının yeni şarkısı ele geçirdi.
Ayrılık şarkıları popülerleşirken Miley Cyrus’ın Flowers’la eski eşi Liam Hemsworth'e gönderme yaptığı düşünülüyor.
Eski eşinin doğum gününde yayınlanan şarkıda Cyrus "Beni senin sevebileceğinden daha iyi sevebilirim" sözleriyle bu iddiayı güçlendirdi.
Şarkı yayınlanır yayınlanmaz tüm platformlarda zirveye çıktı.
"Flowers", SZA'nın Kill Bill ve Shakira'nın BZRP Music Sessions #53 şarkısından sonra bu yıl listelerin zirvesine çıkan son ayrılık şarkısı oldu.
Youtube'de 45 milyondan fazla dinlenen Flowers’ın sözlerinin, Bruno Mars'ın 2012 tarihli When I Was Your Man şarkısının sözlerine bir cevap niteliğinde.
Bruno Mars şarkıda "Sana çiçekler almalıydım / Elini tutmalıydım / Sana tüm saatlerimi vermeliydim şansım varken" derken Cyrus, "Kendime çiçek alabilirim / Adımı kuma yazabilirim /
Kendimi dansa kaldırabilirim / Kendi elimi tutabilirim / Beni senin sevebileceğinden daha iyi sevebilirim" sözleriyle tek başına güçlü olabileceğini ifade ediyor.
Bu sözler de ister istemez akıllara Cyrus'un 2019'da boşandığı eski eşi Liam Hemsworth'u akıllara getirdi.
Cyrus'ın yakında çıkacak olan albümü Endless Summer Vacation'ın 10 Mart'ta çıkacak.