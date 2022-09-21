Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz lenfomaya yakalandı

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, Lenfoma hastalığı nedeniyle tedavi görüyor.

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz lenfomaya yakalandı - 1

Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz’un kardeşi Hakan Özoğuz’un lenfomaya yakalandığı öğrenildi.

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz lenfomaya yakalandı - 2

Tedavi gören 45 yaşındaki müzisyen 11 Eylül'de yaptığı paylaşımla bir süre konserlere çıkamayacağını duyurmuştu.

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz lenfomaya yakalandı - 3

Özoğuz “Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar” paylaşımı yapmıştı.

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz lenfomaya yakalandı - 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 45 yaşındaki Özoğuz, geçtiğimiz günlerde bir hastanede tedavi gördü.

Özel bir hastanede tedavi olan oyuncunun geçtiğimiz günlerde taburcu olduğu öğrenildi. Özoğuz'un hastalığı hakkında henüz bir açıklaması bulunmuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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