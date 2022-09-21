Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz lenfomaya yakalandı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 45 yaşındaki Özoğuz, geçtiğimiz günlerde bir hastanede tedavi gördü.

Özel bir hastanede tedavi olan oyuncunun geçtiğimiz günlerde taburcu olduğu öğrenildi. Özoğuz'un hastalığı hakkında henüz bir açıklaması bulunmuyor.