Athena Gökhan’dan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuna dair açıklama

"GEREKENLER YAPILMAKTA VE İYİ DE GEÇİYOR"

Hakan Özoğuz, daha önceki sosyal medya paylaşımlarında "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.



Tedavi gören 45 yaşındaki müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu.