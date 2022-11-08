Athena Gökhan’dan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuna dair açıklama

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz’un lenfoma nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Kardeşinin sağlık durumu hakkında kendisine soru yöneltilen grubun solisti Gökhan Özoğuz, gazetecilere açıklamada bulundu.
Film galasına katılan ünlü müzisyen, "Sahnelere devam ediyor. Özkan (Uğur) ağabey ile beraber oldular. Müzisyen hastalığı gibi bir şey oldu bu hastalık. 10 senedir vardı zaten, son dönemde hareketlendi” dedi.
Özoğuz, açıklamalarına “Tedavi vakti bekleniyordu, tedavi oldu bitti. Şu an bomba gibi konserlere devam ediyoruz” sözleriyle devam etti.
Hakan Özoğuz, daha önceki sosyal medya paylaşımlarında "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.
Tedavi gören 45 yaşındaki müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu.