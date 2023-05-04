Avrupa monarşileri Kralı Charles'ı taç giyme töreninde yalnız bırakmayacak

İSPANYA KRALI İNGİLTERE KRALİÇESİ'NE "HALA" DİYORDU

İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia da törene katılacak diğer kraliyet mensupları arasında yer alıyor.

İspanya da Avrupa'da krallığın uzun süredir devam ettiği ülkelerden biri. Farklı ülkelerle tek taht altında ya da darbelerle kesintiye uğrasa da bugün devam eden Krallığın başında General Franco döneminin ardından tahta çıkan Juan Carlos'un oğlu 6. Felipe bulunuyor.

Bourbon-Anjou hanedanı tarafından yönetilen İspanya, bu özelliğiyle bugün hala hüküm süren Lüksemburg hanedanının da akrabası. Geçmişte Fransa ve İtalya'yı yöneten Bourbon Hanedanı'nın alt dalı sayılan Bourbon-Anjou Hanedanı, yapılan evlilikler nedeniyle diğer Avrupa hanedanlarının akrabası sayılıyor.

Kral 6. Felipe'nin annesi Kraliçe Sophia, son Yunanistan Kralı 2. Konstantin'in kız kardeşi. Kraliçe Sophia'nın annesi Kraliçe Frederica ise hem Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in torunu hem de İngiltere Kraliçesi Victoria'nın torununun torunu.

Danimarka Krallığıyla da akrabalık bağı bulunan 6. Felipe, bundan dolayı İngiltere Kraliçesi ve Danimarka Kraliçesi'ne "hala" diye hitap ediyor.