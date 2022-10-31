Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır

İtfaiyecilik, Avustralya'da ve dünyanın pek çok yerinde en güvenilir meslekler arasında kabul ediliyor. Hayat kurtarmak için kendi sağlık ve güvenliklerini riske atan itfaiye görevlilerinden bazıları, boş zamanlarında hayırsever projeleri destekliyor. Bunu yapmanın bir yolu, her yıl Avustralya İtfaiyeciler Takvimi'ni yayınlamak.