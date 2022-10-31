Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır

Avustralyalı itfaiyecilerden her yıl merakla beklenen takvim geldi. Hayır kurumlarına yardım amacıyla hazırlanan 2023 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nde itfaiyecilerin at, kedi, köpek, koala gibi hayvanlarla verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 1

İtfaiyecilik, Avustralya'da ve dünyanın pek çok yerinde en güvenilir meslekler arasında kabul ediliyor. Hayat kurtarmak için kendi sağlık ve güvenliklerini riske atan itfaiye görevlilerinden bazıları, boş zamanlarında hayırsever projeleri destekliyor. Bunu yapmanın bir yolu, her yıl Avustralya İtfaiyeciler Takvimi'ni yayınlamak.

Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 2

Avustralyalı itfaiyecilerin geleneksel takvimi, 2023 yılı için hazır! Ünlü takvimde 30’uncu yılını kutlayan itfaiyeciler, yine yardım amacıyla, dikkat çekici pozlar verdi.

Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 3

Takvim, şimdiye kadar 3,2 milyon dolarlık gelir elde etti. İtfaiyecilerin fotoğraflarıyla sadece takvim değil, Noel kartları da hazırlandı.

Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 4

Son 30 yılda takvim satışlarından elde edilen gelir, çocuklarda ciddi yanıkları tedavi etmek için daha iyi yöntemler bulma konusunda tıbbi araştırmaları destekledi.

Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 5

Dahası, projenin hayvan barınaklarını ve Avustralya Yaban Hayatı'nı destekleme konusunda gururlu bir geçmişi var.

Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 6

Projenin yöneticisi David Rogers, “İlk takvimlerde görünen itfaiyeciler artık itfaiyeden emekli oldu ya da 50'li, 60'lı yaşlarındalar. Bu, takvimin ne kadar süredir var olduğu konusunda gerçekten bir fikir veriyor” dedi.

Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 7
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 8
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 9
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 10
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 11
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 12
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 13
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 14
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 15
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 16
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 17
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 18
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 19
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 20
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 21
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 22
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır - 23

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