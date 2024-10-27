Ayağının fotoğrafı, şarkılarından daha fazla para kazandırdı: Lily Allen eleştirilere yanıt verdi

Bir dönem olaylı eğlenceleriyle adından söz ettiren ve artık sakin bir hayat süren İngiliz şarkıcı Lily Allen, ayağının fotoğrafını satarak daha çok para kazandığını söyledi.

Ayağının fotoğrafı, şarkılarından daha fazla para kazandırdı: Lily Allen eleştirilere yanıt verdi - 1

2000'li yıllarda sürdürdüğü hızlı hayatla magazin gündeminin manşetlerinden inmeyen şarkıcı Lily Allen, ünlü bir sitede ayaklarının fotoğraflarını satmasıyla gündem olmuştu.

Allen, bir güzellik uzmanın kendisine güzel ayakları olduğunu ve onlardan para kazanabileceğini söylemesinin ardından ünlü sitede hesap açtığını açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Ayağının fotoğrafı, şarkılarından daha fazla para kazandırdı: Lily Allen eleştirilere yanıt verdi - 2

TAKİPÇİSİNDEN ELEŞTİRİ

Allen, X'te ayaklarının fotoğraflarını ve hesabının bağlantısını paylaştı.

Şarkıcının paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı "Avrupa'nın en büyük pop yıldızlarından biri olduğunuzu ve sonra bu hale geldiğinizi düşünün" yorumunda bulundu.

Ayağının fotoğrafı, şarkılarından daha fazla para kazandırdı: Lily Allen eleştirilere yanıt verdi - 3

Allen takipçisinin bu yorumuna kayıtsız kalmadı ve şöyle karşılık verdi:

"Bir sanatçı olduğunuzu ve Spotify'da aylık yaklaşık 8 milyon dinleyiciniz olduğunu, ancak ayaklarınızın fotoğraflarına bin kişinin abone olmasından daha fazla para kazandığınızı hayal edin. Oyuncudan nefret etmeyin, oyundan nefret edin."

Ayağının fotoğrafı, şarkılarından daha fazla para kazandırdı: Lily Allen eleştirilere yanıt verdi - 4

Şarkıcının, OnlyFans hesabından ayda en az 10 bin dolar kazandığı biliniyor.

Spotify'ın 2023 verilerine göre, tahmini olarak yalnızca 66 bin sanatçının yıl boyunca yayın teliflerinden 10 bin dolar veya daha fazla para kazandığı biliniyor.

Ayağının fotoğrafı, şarkılarından daha fazla para kazandırdı: Lily Allen eleştirilere yanıt verdi - 5

"ÇOCUKLARIM KARİYERİMİ MAHVETTİ"

Öte yandan Allen, katıldığı bir podcast programında çocuklarının kariyerini mahvettiğini söylemişti.

Allen, 2011'de Sam Cooper ile nikah masasına oturdu Ünlü ismin, bu evlilikten Ethel ve Marnie adında iki kız çocuğu oldu. Anne olduktan sonra daha sakin bir hayatı tercih eden Allen, 2018'de Cooper'dan boşanmış ve iki yıl sonra oyuncu David Harbour ile dünyaevine girmişti.

Radio Times Podcast'e konuk olan Lily Allen, kadınların çocuklarına mı yoksa kariyerlerine mi öncelik vereceklerine karar vermeleri gerektiğine inandığını ve kendisinin de bir seçim yaptığını açıkladı.

Ayağının fotoğrafı, şarkılarından daha fazla para kazandırdı: Lily Allen eleştirilere yanıt verdi - 6

"HEM ÇOCUK HEM KARİYER SAHİBİ OLAMAZSINIZ"

Ünlü şarkıcı, "Çocuklarım kariyerimi mahvetti. Onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı açısından beni tamamen mahvettiler. İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahip olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası olamazsınız. Bazı insanlar kariyerlerini çocuklarına tercih ederler ve bu onların seçimidir. Ancak ailem ben küçükken pek hayatımda yoklardı ve bunun bende kendi çocuklarımla tekrarlamak istemediğim bazı kötü yaralar bıraktığını hissediyorum" dedi.

Son albümünü 2018'de yayınlayan Allen, çocuklarına odaklanmaktan memnun olduğunu da belirtti.

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