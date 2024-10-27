Ayağının fotoğrafı, şarkılarından daha fazla para kazandırdı: Lily Allen eleştirilere yanıt verdi

"ÇOCUKLARIM KARİYERİMİ MAHVETTİ"

Öte yandan Allen, katıldığı bir podcast programında çocuklarının kariyerini mahvettiğini söylemişti.

Allen, 2011'de Sam Cooper ile nikah masasına oturdu Ünlü ismin, bu evlilikten Ethel ve Marnie adında iki kız çocuğu oldu. Anne olduktan sonra daha sakin bir hayatı tercih eden Allen, 2018'de Cooper'dan boşanmış ve iki yıl sonra oyuncu David Harbour ile dünyaevine girmişti.

Radio Times Podcast'e konuk olan Lily Allen, kadınların çocuklarına mı yoksa kariyerlerine mi öncelik vereceklerine karar vermeleri gerektiğine inandığını ve kendisinin de bir seçim yaptığını açıkladı.