Ayağının fotoğrafı, şarkılarından daha fazla para kazandırdı: Lily Allen eleştirilere yanıt verdi
Bir dönem olaylı eğlenceleriyle adından söz ettiren ve artık sakin bir hayat süren İngiliz şarkıcı Lily Allen, ayağının fotoğrafını satarak daha çok para kazandığını söyledi.
2000'li yıllarda sürdürdüğü hızlı hayatla magazin gündeminin manşetlerinden inmeyen şarkıcı Lily Allen, ünlü bir sitede ayaklarının fotoğraflarını satmasıyla gündem olmuştu.
Allen, bir güzellik uzmanın kendisine güzel ayakları olduğunu ve onlardan para kazanabileceğini söylemesinin ardından ünlü sitede hesap açtığını açıklamıştı.