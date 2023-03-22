Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi. Turan, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 1

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

N-LIFE HABERLERİ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 2

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 3

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 4

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 5

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 6

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 7

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 8

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 9

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 10

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 11

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 12

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 13

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 14

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 15

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 16

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 17

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 18

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 19

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 20

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 21

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 22

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 23

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 24

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 25

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 26

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 27

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 28

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 29

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 30

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 31

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 32

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 33

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 34

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 35

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 36

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 37

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 38

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 39

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 40

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 41

Büşra Pekin

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 42

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 43

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 44

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 45

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 46

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 47

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 48
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 49

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 50
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 51

FIRAT TANIŞ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 52
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 53

NEJAT İŞLER

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 54
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 55

DEMET EVGAR

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 56
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 57

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 58

HALİT ERGENÇ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 59
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 60

BENSU SORAL

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 61

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 62
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 63

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 64

ŞÜKRAN OVALI

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 65
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 66

MUSTAFA SANDAL

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 67
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 68

EDİS

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 69
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 70

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 71
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 72

BERGÜZAR KOREL

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 73
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 74
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 75

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 76

GONCA VUSLATERİ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 77
Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 78

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 79

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 80

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 81

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 82

ELÇİN SANGU

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 83

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 84

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 85

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 86

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 87

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 88

MURAT BOZ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 89

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 90

SILA

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 91

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 92

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 93

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 94

FAHRİYE EVCEN

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 95

HADİSE

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 96

ÖZCAN DENİZ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 97

ALMEDA ABAZİ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 98

ESRA EROL

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 99

ŞEYMA SUBAŞI

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 100

TARKAN

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 101

SEZEN AKSU

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 102

EBRU GÜNDEŞ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 103

BİRCE AKALAY

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 104

SİBEL CAN

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 105

PNAR ALTUĞ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 106

DENİZ AKKAYA

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 107

GÜLŞEN

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 108

EBRU ŞALLI

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 109

AYŞECAN TATARİ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 110

AJDA PEKKAN

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 111

SEDA SAYAN

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 112

ÇAĞLA ŞIKEL

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 113

HANDE YENER

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 114

GİZEM HATİPOĞLU

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 115

CEYDA ATEŞ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 116

DENİZ BAYSAL

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 117

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 118

GÖKÇE BAHADIR

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 119

EMİNA SANDAL

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 120

İREM SAK

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 121

PETEK DİNÇÖZ

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 122

TUĞBA ÖZAY

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 123

TUVANA TÜRKAY

Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 124

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