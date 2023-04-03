Ayça Ayşin Turan: Sakin ve sabırlı olsam da çılgın bir tarafım var

"BİR YANIM ÇOK EĞLENCELİDİR"

Ayça Ayşin Turan, sakin yapısının yanında çılgın bir tarafı olduğunu şöyle anlattı:

“Bir yanım çok eğlencelidir. Dışarıdan gören, tanımayan insanlar beni daha soğuk ve mesafeli bulabiliyor. Belki gerçekten de öyle görünüyorum ama özünde çok sakin, çok sabırlı bir insan olsam da kesinlikle çılgın bir tarafım da var.”