Ayhan Sicimoğlu'ndan çalışanına tokat: Fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti

"KUMPAS VE ŞANTAJ İLE KARŞI KARŞIYAYIM"

Ayhan Sicimoğlu konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir."