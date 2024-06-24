Ayhan Sicimoğlu'ndan çalışanına tokat: Fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti
Televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu'nun teknesinde çalışan genci parasını vermeden işten çıkardığı iddia edildi. Ünlü ismin çalışanına tokat attığı görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ayhan Sicimoğlu açıklama yaptı.
TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, tartıştığı eski çalışanına tokat attı. Sicimoğlu'nun, teknesinin bağlı olduğu marinaya gelip parasını isteyen eski çalışanına tokat attığı anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Şiddete maruz kaldığını söyleyen Sicimoğlu, yasal yollara başvuracağını söyledi.